Le vice-président des Etats-Unis Mike Pence a été testé négatif au Covid-19 vendredi matin, quelques heures après l'annonce du test positif du président Donald Trump.

"Comme il le fait de manière routinière depuis des mois, le vice-président Pence est testé au Covid-19 tous les jours. Ce matin, le vice-président Pence" et son épouse "ont été testés négatifs au Covid-19", a déclaré sur Twitter son porte-parole Devin O'Malley. "Le vice-président Pence est en bonne santé et souhaite un bon rétablissement aux Trump", a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, ont aussi été testés négatifs au coronavirus. M. Mnuchin "a été testé négatif au Covid-19 ce matin et il continuera à être testé régulièrement", a affirmé la secrétaire adjointe aux affaires publiques Monica Crowley sur Twitter. "Je me sens en super forme", a assuré de son côté Mike Pompeo aux journalistes qui l'accompagnaient peu avant d'arriver à Dubrovnik, en Croatie, dernière étape d'une mini tournée européenne.

Biden souhaite un "prompt rétablissement" à Donald et Melania Trump

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a souhaité un "prompt rétablissement" à Donald et Melania Trump.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Jill Biden, son épouse "et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la Première dame Melania Trump pour un prompt rétablissement", a tweeté l'ancien vice-président américain, âgé de 77 ans. Les Trump et les Biden étaient tous à Cleveland, dans l'Ohio, mardi soir dans la salle du premier débat présidentiel. "Nous continuerons à prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille", a-t-il poursuivi.

