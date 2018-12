Trump nomme William Barr, ancien de l'équipe Bush, ministre de la Justice

"Depuis le début, je l'avais placé en tête de liste", s'est justifié M. Trump. M. Barr remplacera Jeff Sessions, que le président a limogé le mois dernier, faisant craindre une reprise en main de la très sensible enquête russe. "Il est respecté par les républicains et par les démocrates", a assuré le président.

William Barr, 68 ans, doit désormais être confirmé par un vote du Sénat, conformément à la Constitution. Compte-tenu des vacances parlementaires, il est peu probable qu'il entre en fonction avant l'année prochaine.

Alors que Washington bruissait de rumeurs sur sa nomination, le sénateur républicain Richard Burr avait estimé jeudi que "ce serait un bon choix". Les démocrates n'ont pas immédiatement réagi à l'annonce du président.

JUST IN: Pres. Trump says he will nominate William Barr to serve as attorney general, calling him "a terrific man, a terrific person."



