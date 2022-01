L'ancien président américain Donald Trump a tenu des réunions secrètes avant la prise d'assaut du Capitole qui s'est déroulée au début du mois de janvier 2021, a déclaré vendredi sur CNN l'ancienne porte-parole de la Maison Blanche, Stephanie Grisham.

"Il y a eu des réunions dans les quartiers d'habitation du président à la Maison Blanche", a soutenu Mme Grisham vendredi, réaffirmant ce qu'elle avait déjà déclaré devant la commission d'enquête qui se penche sur la prise d'assaut du Capitole survenue le 6 janvier 2021. "Je n'ai aucune idée de ce qui a été discuté là-bas", a poursuivi Stephanie Grisham, même si elle dit croire qu'en plus des conseillers juridiques de Trump, le chef de cabinet de l'époque, Mark Meadows, était également présent. "Trump tenait souvent des réunions dans les zones résidentielles parce qu'il avait peur des 'fuites' ailleurs dans la Maison Blanche", a-t-elle ajouté, évoquant "un cercle très, très restreint qui assistait à ces réunions". Selon Mme Grisham, "l'épouse de M. Trump, Melania, a également souvent participé à ces réunions. Elle savait probablement ce qui se passait là-bas aussi".

L'ancienne porte-parole suppose qu'il y a plus de détails sur les réunions dans les documents de la Maison Blanche. Trump venait d'essuyer une défaite devant la Cour suprême dans le litige sur la divulgation des documents.

Concernant Ivanka, la fille de Trump, Grisham a déclaré: "Je peux dire qu'Ivanka a souvent été la voix de la raison". La commission d'enquête veut également l'interroger en tant que témoin et espère obtenir des informations sur les événements et les conversations à la Maison Blanche.

Grisham a été porte-parole de l'épouse de l'ancien président de 2017 à 2019, avant d'endosser les rôles d'attachée de presse de la Maison Blanche et de directrice de la communication pendant environ neuf mois. Elle est ensuite redevenue porte-parole de Melania Trump et chef de cabinet pendant un certain temps. Elle a récemment publié un livre sur son passage à la Maison Blanche.

