Emmanuel Macron a exprimé à Vladimir Poutine "notre préoccupation forte et notre volonté de défendre l'intégralité territoriale de l'Ukraine", a indiqué la présidence française lundi soir, en réaction au déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne.

Durant cet entretien d'1h45, le président russe s'est borné à réitérer, selon l'Elysée, "l'analyse qu'il porte souvent sur le fait que la négociation serait mise en difficulté du fait des autorités ukrainiennes". Les Etats-Unis, l'Union européenne et la France ont déjà fait part de leur inquiétude ces derniers jours face à ce déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a pour sa part mis en garde lundi la Russie contre toute nouvelle "action agressive" à la frontière avec l'Ukraine. "Nous devons empêcher une escalade militaire", a indiqué à Berlin un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, appelant la Russie à "faire preuve de retenue" et à "revenir à la table des négociations".

La situation dans cette région est très tendue depuis l'annexion en 2014 par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée. Depuis plus de sept ans, l'Ukraine est en conflit avec des séparatistes prorusses dans l'Est de son territoire.

