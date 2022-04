Le gouvernement du Sri Lanka, confronté à de violentes manifestations contre la crise économique, a démissionné en bloc dimanche soir, a annoncé le ministre de l'Education.

Les 26 ministres ont présenté leur démission au président Gotabaya Rajapaksa et à son frère, le Premier ministre Mahinda Rajapaksa, a indiqué à des journalistes le ministre de l'Education Dinesh Gunawardena.

"Tous les ministres ont présenté leur lettre de démission afin que le président puisse constituer un nouveau gouvernement", a déclaré M. Gunawardena, ajoutant que la décision avait été prise après des discussions sur la crise économique, qui s'aggrave. Trois autres membres de la puissante famille Rajapaksa figurent parmi les démissionnaires, alors que la colère populaire ne cesse de monter face aux pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments frappant le pays de 22 millions d'habitants.

Le plus jeune frère Rajapaksa, Basil, ministre des Finances, l'aîné, Chamal, ministre de l'Agriculture, et l'héritier de la famille, Namal, ministre des Sports, ont démissionné. Ce coup de théâtre intervient alors que des milliers de personnes ont défié dimanche le couvre-feu décrété pour le weekend afin de protester et demander le départ de la famille Rajapaksa, revenue au pouvoir en novembre 2019.

Les 26 ministres ont présenté leur démission au président Gotabaya Rajapaksa et à son frère, le Premier ministre Mahinda Rajapaksa, a indiqué à des journalistes le ministre de l'Education Dinesh Gunawardena."Tous les ministres ont présenté leur lettre de démission afin que le président puisse constituer un nouveau gouvernement", a déclaré M. Gunawardena, ajoutant que la décision avait été prise après des discussions sur la crise économique, qui s'aggrave. Trois autres membres de la puissante famille Rajapaksa figurent parmi les démissionnaires, alors que la colère populaire ne cesse de monter face aux pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments frappant le pays de 22 millions d'habitants. Le plus jeune frère Rajapaksa, Basil, ministre des Finances, l'aîné, Chamal, ministre de l'Agriculture, et l'héritier de la famille, Namal, ministre des Sports, ont démissionné. Ce coup de théâtre intervient alors que des milliers de personnes ont défié dimanche le couvre-feu décrété pour le weekend afin de protester et demander le départ de la famille Rajapaksa, revenue au pouvoir en novembre 2019.