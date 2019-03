Sécurité sur Internet : une lettre fait la différence

Lorsque vous surfez sur Internet, vous jonglez avec un tas d'informations personnelles : mots de passe, numéro de carte bancaire, adresse mail, adresse du domicile, etc. Votre ordinateur communique avec le serveur internet et vice-versa. Ces données sont généralement protégées par un système d'encryptage. Néanmoins, tous les sites ne disposent pas d'une telle protection et cela met votre vie privée en danger.

...