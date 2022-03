Ancien commandant de l'OTAN, l'amiral James Stavridis a gardé les codes nucléaires de l'alliance et a imposé une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye en 2011. Aujourd'hui, il met en garde contre une telle décision et préconise l'armement de l'Ukraine.

Pour l'ancien commandant en chef de l'OTAN James Stavridis, la guerre en Ukraine évolue en faveur de la Russie. Stavridis (67 ans) a commandé des navires de guerre dans des zones de conflit en Méditerranée, dans le golfe Persique et en mer de Chine méridionale. En 2009, il est devenu le premier officier de marine à être nommé commandant en chef de toutes les forces de l'OTAN et a gardé les codes nucléaires de l'alliance occidentale.

...

Pour l'ancien commandant en chef de l'OTAN James Stavridis, la guerre en Ukraine évolue en faveur de la Russie. Stavridis (67 ans) a commandé des navires de guerre dans des zones de conflit en Méditerranée, dans le golfe Persique et en mer de Chine méridionale. En 2009, il est devenu le premier officier de marine à être nommé commandant en chef de toutes les forces de l'OTAN et a gardé les codes nucléaires de l'alliance occidentale.En 2013, Stavridis est devenu doyen de la Fletcher School of Law and Diplomacy, dans l'état de Massachusetts. En 2016, il était le candidat d'Hillary Clinton à la vice-présidence et il a pu prétendre au poste de secrétaire d'État sous le président américain Donald Trump.Amiral Stavridis, l'année dernière, vous avez publié le thriller géopolitique "2034". Il décrit comment un conflit local dans le Pacifique dégénère en une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Chine. Avez-vous, comme l'Occident en général, sous-estimé le danger d'une guerre sur le sol européen ?James Stavridis : C'est ce que nous avons fait. Mais je dois dire tout de suite que je ne crains pas pour l'instant que la guerre en Ukraine dégénère en une guerre nucléaire. Ce que Poutine veut réaliser, il peut le faire avec ses armes conventionnelles. C'est ce qu'il fait, tragiquement, avec des bombes et des missiles, avec tout l'arsenal qu'il a déjà utilisé en Syrie. Il n'a donc aucune raison tactique d'utiliser des armes nucléaires.Quel pourrait être un motif de les utiliser ? Seule une attaque de l'OTAN contre la Russie pourrait être un motif - je ne peux pas m'en imaginer un autre. Mais l'OTAN n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine. En tant qu'ancien commandant en chef, je connais les plans de guerre de l'Alliance, et il n'y a pas de tel plan, il n'y en a jamais eu.Les gens ne devraient-ils pas s'inquiéter d'une éventuelle escalade nucléaire ?Ce qui m'inquiète, c'est le risque d'une éventuelle erreur de calcul. Un missile russe pénétrant dans l'espace aérien polonais, par exemple, et frappant un centre de commandement de l'OTAN, la réaction que cela suscite auprès des hauts commandants de l'OTAN et, enfin, une éventuelle escalade du côté russe. Cela constituerait un scénario comme celui de notre livre. Cela peut-il arriver? C'est possible.A quel conflit historique compareriez-vous la situation actuelle ?La crise de Cuba en 1962, lorsque l'Union soviétique y a stationné des missiles qui pouvaient atteindre le continent américain en quelques minutes, a été un facteur important. L'administration Kennedy a exigé le retrait de ces missiles et Moscou l'a d'abord rejeté. Le parallèle est le suivant : deux superpuissances nucléaires sont en conflit aigu au sujet d'un troisième pays - Cuba à l'époque, aujourd'hui l'Ukraine. Contrairement à Cuba, nous avons aujourd'hui en Europe une alliance forte, l'OTAN. Et ce que nous pouvons apprendre de la crise de Cuba, c'est que la communication entre Washington et Moscou s'est finalement avérée suffisamment forte pour parvenir à un compromis. Les États-Unis ont retiré leurs missiles de Turquie et l'Union soviétique a finalement retiré les siens de Cuba.Quelle est la qualité de la communication entre Washington et Moscou aujourd'hui, notamment entre les principaux responsables militaires ?Étonnamment bonne, depuis longtemps. J'ai toujours communiqué ouvertement avec l'ancien chef de cabinet, Nikolai Makarow, et nous continuons à le faire jusqu'à ce jour. Mon successeur et nos chefs d'état-major interarmées ont également discuté de l'Afghanistan, de la piraterie et de la Libye avec leurs homologues et - je peux le dire avec certitude - ils continuent à le faire même dans cette crise. En outre, nous avons lesdites "lignes de déconfliction". Cela implique, comme en Syrie, de maintenir nos forces à distance. Ces contacts existent et ils doivent rester ouverts.Washington devrait-il également relancer de telles discussions au niveau politique ?Certaines personnes pensent que le président Joe Biden devrait refuser de discuter avec Poutine. Je ne suis pas d'accord. Dans une crise de cette ampleur, il est important d'au moins décrocher le téléphone. Je félicite également le président français Emmanuel Macron pour ses efforts sincères de parler à Poutine. Nous devrions tous essayer de parler au président russe. Il est isolé, il est furieux et il subit un stress énorme. Associé à 6 000 armes nucléaires, ce n'est pas une bonne combinaison. Nous ne devons pas l'isoler davantage.D'un point de vue militaire, comment interprétez-vous le déroulement de l'invasion russe jusqu'à présent ?Plusieurs erreurs de Moscou m'ont surpris. Premièrement : les Russes ont envahi le pays depuis trop de directions. Deuxièmement, ils ont sous-estimé la combativité du peuple ukrainien. Troisièmement, ils n'ont pas utilisé efficacement leurs compétences électroniques. Et quatrièmement : ils n'ont pas réussi à obtenir le contrôle total de l'espace aérien. Ils sont proches, mais ils ne sont pas totalement dominants.Peut-on déjà parler d'un échec de la campagne russe, comme certains le font ?Non. La dynamique continue de pencher en faveur de la Russie, tout simplement parce que Poutine dispose encore de nombreuses forces. La campagne devient un peu plus facile à mesure que les Russes vainquent les troupes ukrainiennes. Mais cela devient plus difficile lorsque l'armée ukrainienne se replie davantage dans les profondeurs stratégiques de l'ouest du pays. Cela allongerait les voies d'approvisionnement de Poutine et augmenterait ses problèmes militaires. L'Ukraine est un pays immense. Les Russes, entre tous, devraient le savoir, car c'est ainsi qu'ils ont vaincu Napoléon et les nazis.Que pensez-vous de la demande de l'OTAN de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine ?J'ai moi-même décrété une telle interdiction sur la Libye en 2011. Cela a été fait sur instruction du Conseil de sécurité des Nations unies, sur la base des principes du droit international et de ce que l'on appelle la responsabilité de protéger les civils. Et nous étions convaincus que nous pouvions soumettre les forces libyennes de cette manière. Mais contrairement à la Russie d'aujourd'hui, la Libye n'avait pas d'armes nucléaires. Dans la situation actuelle, je considère que la création d'une zone d'exclusion aérienne est très dangereuse, car elle mettrait les pilotes de l'OTAN directement face aux pilotes de l'armée et des transports russes. Nous pourrions alors facilement nous retrouver dans une situation où l'OTAN et la Russie se tirent mutuellement des missiles au-dessus de Kiev - impliquant non pas deux, mais quatre puissances nucléaires (la France et le Royaume-Uni, pour être précis).Que suggérez-vous ?Aussi tentante que puisse être une zone d'exclusion aérienne, je préconise des sanctions économiques massives, une énorme quantité d'armes pour l'Ukraine, des conseils militaires et des informations de renseignement, complétés par un soutien cybernétique de l'extérieur. Le survol de l'Ukraine par des avions de l'OTAN est une recette pour la troisième guerre mondiale.Qu'est-ce qui vous est passé par la tête lorsque Poutine a mis le potentiel nucléaire russe en état d'alerte renforcée ?La simple mention des armes nucléaires, et par-dessus le marché la menace de les utiliser, est inappropriée et dangereuse. Cela pourrait conduire les États-Unis à relever également leur niveau d'alerte nucléaire. Lorsque nous parlons d'analogies historiques, cela me rappelle 1914, lorsque plusieurs États européens ont mobilisé leurs forces de réserve. C'est une mesure très dangereuse qui doit être condamnée dans le monde entier. Une telle escalade n'a pas sa place dans ce conflit, ni dans une guerre moderne.Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la troisième guerre mondiale ne pouvait être que nucléaire.Je n'ai - franchement - plus aucun respect pour tout ce que dit Sergei Lavrov. Il a menti pendant des mois. Il s'est tenu devant les caméras et a déclaré : "Nous n'avons pas l'intention d'envahir l'Ukraine". C'est absurde. Il était au courant des plans. Ce qui est plus important, c'est ce que font les États-Unis et l'OTAN. J'ai gardé les codes nucléaires pour l'OTAN pendant quatre ans et j'ose dire : nous ne devons pas lever l'alerte nucléaire. Cela exacerberait la tension et ce n'est pas nécessaire. Dans le terrible cas où nous devrions le faire, nous pouvons réagir rapidement. Nous ne devrions pas en parler, et encore moins l'utiliser. Nous allons tranquillement vaquer à nos occupations et nous comporter en adultes.De nombreux regards sont actuellement tournés vers la Chine. A l'instar de Poutine en Ukraine, les dirigeants chinois considèrent que la République de Taïwan fait partie de leur territoire et ont clairement l'intention d'unir l'île au continent. Pensez-vous que le déroulement de la guerre en Ukraine renforce ou freine les plans de Pékin ?Les Chinois observent ce qui se passe là-bas et l'effet final sera neutre. Pékin suit une stratégie à long terme en ce qui concerne Taïwan. Confrontés à la question de savoir s'ils doivent contrôler l'île par des moyens militaires, les dirigeants chinois penseront avant tout à son énorme économie. Elle est au coeur de la stabilité des dirigeants. Compte tenu du train de sanctions que l'Occident a imposé à la Russie, je ne pense pas que Pékin activera un tel plan. La Chine sera très patiente.En tout cas, vous n'entendez aucune critique contre Poutine en Chine. Pékin le soutiendra-t-il activement ?Les dirigeants chinois ne sont pas très enthousiastes à l'égard de ce que fait Poutine. Ils lui font comprendre qu'il doit revenir à la table des négociations et l'ont convaincu de ne pas envahir l'Ukraine pendant les Jeux olympiques. Quel que soit leur accord, il est clair que la Chine souhaite que la situation se calme. Non pas parce que Pékin s'inquiète pour l'Ukraine ou parce qu'elle est contre l'invasion d'autres pays par des armées. Mais parce que c'est mauvais pour les affaires.Pensez-vous que la Chine est globalement plus fiable que Poutine ?Oui. En comparant les deux, beaucoup de choses deviennent claires : en Occident, nous désapprouvons souvent ce qui se passe en Chine, mais lorsque nous le comparons à ce que fait Poutine, il est facile de voir qui est la plus grande menace pour l'ordre mondial aujourd'hui.Depuis la guerre en Ukraine, certains appellent les États-Unis à se concentrer sur la Russie et à réduire les tensions avec la Chine.En tant que soldat, je le dirais comme ça : Poutine représente notre menace tactique. La Chine représente notre défi stratégique.Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les mois à venir?Je pense que nous aurons une année relativement calme avec la Chine. La Chine ne veut pas faire partie de la guerre de la Russie, elle ne soutient pas Moscou - bien qu'elle se soit abstenue lors du vote aux Nations unies. Mais les États qui ont donné leur voix à Poutine à New York - la Syrie, la Corée du Nord, le Belarus et l'Érythrée - sont des États voyous. La Chine ne veut pas être décrite comme un État voyou. Par conséquent, dans l'ensemble, je pense que l'année à venir sera relativement bonne pour les relations entre les États-Unis et la Chine.La Chine est apparemment favorable à une Ukraine neutre pour résoudre la crise.Ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni la Russie, ni la Chine ne peuvent prendre cette décision. C'est au peuple ukrainien lui-même d'en décider. Et l'Occident doit également soutenir les autres démocraties pour qu'elles prennent leurs propres décisions. Comme l'ont fait autrefois des États neutres tels que l'Autriche, la Suède et la Finlande. Par ailleurs, mes amis d'Helsinki et de Stockholm me disent de plus en plus souvent qu'il est peut-être temps de demander l'adhésion à l'OTAN. Ma réponse est la suivante : dites-nous quand vous voulez adhérer à l'OTAN, et deux jours plus tard vous serez membre.Et que diriez-vous au peuple ukrainien ?Que c'est leur décision. Leur pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Si j'étais le conseiller du président Zelensky, je lui conseillerais de tout mettre sur la table - tout sauf une capitulation. Tout ce qui peut être négocié, une division du pays, une fédération, tout... Je dirais : "Monsieur le Président, vous êtes dans une situation difficile. Gardez toutes les options ouvertes.Peu avant le déclenchement de la guerre, Thomas Friedman, chroniqueur au New York Times, a évoqué une interview qu'il avait eue avec George Kennan en 1998. Kennan est le fondateur de la politique américaine de containment pendant la Guerre froide. Ila décrit l'expansion de l'OTAN comme une "erreur tragique" et a prédit une lourde réaction de la Russie. Avait-il raison ?Avec le recul, il avait raison jusqu'à un certain point, mais même les personnes sensées peuvent avoir des opinions différentes. J'ai passé une partie considérable de ma vie dans l'armée, pendant la guerre froide, en relation avec la Russie - et mon opinion est la suivante : si nous avions suivi l'opinion de Kennan, nous aurions dû dire à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Pologne, à la Roumanie et à la Bulgarie : "Désolé, vous ne pouvez pas faire partie de l'OTAN". L'argument de Kennan aurait signifié que nous aurions dû dissoudre l'OTAN. Du moins, si on pousse son idée jusqu'à sa conclusion logique...... parce que la guerre froide était terminée et que Kennan a dit : "Plus personne ne se menace mutuellement".C'est une question historique intéressante aujourd'hui. Mais une puissance bienveillante avait-elle surgi de la Russie ? Je pense que l'effondrement de l'encombrante économie communiste était inévitable, que les bouleversements qui en ont résulté ne pouvaient être compensés. Ajoutez à cela la colère et l'amertume de la fin de la guerre froide. Si l'OTAN avait été dissoute ou n'avait pas été élargie à l'époque, nous serions dans une situation encore plus difficile aujourd'hui. Entre-temps, Poutine aurait peut-être déjà pénétré dans les États baltes et pris l'Ukraine. Aujourd'hui, il ne frapperait pas aux portes de Kiev, mais à celles de Varsovie.Ce qui est aussi de la spéculation.On peut revenir à n'importe quel moment de l'histoire et se dire : et si ? En tout cas, je suis convaincu que l'OTAN a bien fait d'inclure les États du Pacte de Varsovie et je suis heureux qu'ils en fassent partie.Poutine affirme qu'il a même discuté de l'adhésion de la Russie à l'OTAN avec le président Bill Clinton et avec l'administration Bush. Cela a-t-il jamais été une option réaliste ?Après la guerre froide, l'adhésion était ouverte à toutes les démocraties. Moscou pouvait alors poser sa candidature comme tout autre membre du Pacte de Varsovie. L'un de mes prédécesseurs, le général George Joulwan, a fondé le Partenariat pour la paix. La Russie en faisait partie, et plus tard, le Conseil OTAN-Russie a vu le jour ...... qui ne se sont rencontrés que sporadiquement après l'annexion de la Crimée en 2014, et la dernière réunion en janvier s'est terminée sans succès.En tout cas, la Russie a eu de nombreuses occasions de coopérer avec nous. Je ne peux plus écouter l'argument selon lequel l'OTAN est une menace pour la Russie, que c'est la raison pour laquelle Poutine se comporte de cette manière. Ouvrons le livre d'histoire et cherchons la page qui dit que les chars de l'OTAN sont entrés en Russie. En effet, les pages qui mentionnent le moment où les chars russes ont déferlé sur Budapest, Berlin-Est et Prague sont faciles à trouver. Nous ne devons pas l'ignorer et tomber dans l'illusion que notre situation serait meilleure aujourd'hui si nous avions agi différemment il y a 30 ans. Rien dans l'histoire de la Russie ou dans le présent ne permet de penser que ces notions ont le moindre rapport avec la réalité.