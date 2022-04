Le parquet avait fait appel souhaitant une peine plus lourde pour "Monsieur Paul".

La Cour d'appel du Rwanda a confirmé lundi la condamnation à 25 ans de prison pour "terrorisme" de l'opposant Paul Rusesabagina, rendu célèbre par le film "Hôtel Rwanda", rejetant l'appel du parquet qui souhaitait une peine plus lourde. "Le tribunal estime que sa peine ne doit pas être alourdie car les 25 ans qu'il a obtenus sont conformes au poids de ses crimes et le tribunal maintient sa peine", a déclaré le juge François Regis Rukundakuvuga au terme d'une journée d'audience.

