Rétro 2018 : l'avenir incertain du bitcoin

En décembre 2017, le bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, s'échangeait à plus de 19 500 dollars l'unité. Un cours à la courbe exponentielle (+ 1 318 % sur l'année 2017), alors dopé par l'intérêt croissant d'un public toujours plus large et par la spéculation. Un an plus tard, sa valeur s'est effondrée, repassant sous la barre des 3 200 dollars au mois de décembre.