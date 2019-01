Rétro 2018 : entre la Chine et les Etats-Unis, c'est match nul

La Chine et les Etats-Unis, en guerre commerciale depuis janvier, se sont donné, en décembre, nonante jours pour conclure un accord de paix. Washington n'augmentera donc pas de 10 à 25 % ses droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Et Pékin achètera un paquet de produits américains, dans le but de réduire l'affolant déséquilibre commercial entre les deux pays : 375 milliards de dollars par an.