Peter R. de Vries, 64 ans, est un journaliste judicaire avec une grande expérience, il le plus célèbre chroniqueur judiciaire des Pays-Bas. Il est régulièrement porte-parole ou confident dans des affaires policières ou judiciaires. Le journaliste a souvent aidé la justice néerlandaise. Ses investigations et ses reportages ont rapidement franchi les frontières nationales, notamment grâce à son enquête sur le meurtre de l'Américaine Natalee Holloway (pour lequel il a reçu un prestigieux Emmy Award), rapporte De Morgen qui dresse son portrait. Dans le passé, il a investigué sur l'affaire Nicky Verstappen, un garçon limbourgeois qui a disparu en 1998 lors d'un camp de jeunesse, sorti un scoop sur la relation entre Mabel Wisse Smit, la veuve du prince néerlandais Friso, et le grand criminel Klaas Bruinsma. Il est aussi personne de confiance de Nabil B., témoin clé dans le grand procès de liquidation de Marengo. Il s'agit d'un procès tenu aux Pays-Bas depuis juillet 2019 et au cours duquel 17 accusés ont été condamnés pour leur participation à l'organisation mafieuse de Ridouan Taghi de la Mocro Maffia, grâce au témoignage de l'ancien membre mafieux devenu un repenti, Nabil B., dont Peter R.de Vries est donc devenu le confident.L'homme ne recule devant rien pour résoudre les affaires dites "froides", les fameux "cold cases" qui passionnent. Il y a deux semaines, il a créé la fondation De Gouden Tip avec laquelle il espère collecter 1 million d'euros. Cet argent ira à la personne qui donnera des indices déterminants dans l'affaire de Tanja Groen, une étudiante qui a disparu à Maastricht en 1993. La semaine dernière, le compteur avait déjà atteint 225 000 euros.En 2013, il a sorti son autobiographie dans laquelle il évoque son enfance "mouvementée". Issu d'une famille nombreuse, il était le quatrième sur 6 enfants (5 garçons et une fille). Les relations étaient difficiles avec ses parents surtout avec sa mère. Jeune, il dit se rebeller constamment, non seulement contre ses parents, mais aussi contre l'école et l'église. Il a commencé sa carrière comme reporter criminel pour le journal néerlandais De Telegraaf. Il devient ensuite rédacteur en chef d'Aktueel, qu'il a transformé en magazine criminel, retrace De Morgen. Il devient vraiment célèbre en apparaissant à la télévision au milieu des années 1990. Jusqu'en 2012, il prenait régulièrement le relais de la police et des tribunaux dans son émission. Cette démarche n'a pas toujours été appréciée, mais elle a permis de clarifier un certain nombre de cas bien connus.Le journal flamand cite les différentes affaires qu'il a traitées avec brio. Il a obtenu un acquittement dans l'affaire du meurtre de Putten, dans laquelle deux hommes avaient été condamnés à tort à dix ans de prison. En 2008, il a fait encore plus sensation après avoir filmé Joran van der Sloot en caméra cachée. Ce dernier a avoué qu'il avait tué l'adolescente américaine Natalee Holloway. Le journaliste judiciaire a été menacé à de nombreuses reprises, généralement en ligne ces derniers temps. "Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi", avait-il confié il y a trois ans dans une interview accordée au magazine Algemeen Dagblad. Le journaliste a été victime mardi soir d'une attaque dans le centre d'Amsterdam. Il a été la cible d'un tir d'arme à feu et a été touché notamment par une balle dans la tête. Selon les forces de l'ordre, il a été emmené à l'hôpital, grièvement blessée. La fusillade s'est produite dans la Lange Leidsedwarsstraat, à proximité de la Leidseplein, où se situe le studio de RTL Boulevard. Le reporter y était invité à une émission.La police a lancé une vaste opération de recherche avec plusieurs unités afin de retrouver les suspects. Trois suspects ont été appréhendés à l'heure d'écrire ces lignes. La police n'a pas encore établi le motif de la fusillade. L'attaque est "choquante" et "inconcevable" pour le Premier ministre.