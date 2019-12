Le Royaume-Uni était si inquiet du penchant pour la bouteille et des problèmes cardiaques du président russe Boris Eltsine qu'il avait établi un plan d'urgence au cas où il mourrait dans l'exercice de ses fonctions, selon des archives britanniques déclassifiées.

Hasard du calendrier, ces documents font partie d'un important nombre d'archives rendues publiques mardi, exactement 20 ans après l'annonce surprise de la démission de Boris Eltsine au profit de Vladimir Poutine.

Ils comprennent un câble de l'ambassadeur britannique à Moscou Andrew Wood rédigé en octobre 1995 à la suite d'une rencontre près de New York avec Bill Clinton, après la deuxième crise cardiaque de Boris Eltsine.

"Il a consommé du vin et de la bière avec avidité et regretté l'absence de cognac", détaille le diplomate dans ce message daté du 26 octobre publié par les archives nationales britanniques. "L'un de ses assistants lui a retiré un verre de champagne quand cet assistant a estimé que c'était assez, et il était joyeusement alcoolisé lors de sa conférence de presse avec Clinton."

Un autre câble, du 27 octobre, estime que "si Eltsine devait mourir soudainement, nous nous trouverions dans une période de confusion politique exceptionnelle".

Un mois plus tard, le 28 novembre, les Affaires étrangères britanniques ont écrit au services du Premier ministre conservateur John Major, à Downing Street, pour dire que le président russe semblait se remettre de ses problèmes cardiaques.

La missive précise que le dirigeant a dépassé de six ans l'espérance de vie moyenne des hommes russes (58 ans) et qu'il a subi deux crises cardiaques en trois mois et demi.

"Son intention (...) de boire moins après sa première crise cardiaque n'a pas duré: il y a peu de raison d'être confiant qu'il fera mieux cette fois", est-il écrit.

"C'est pourquoi nous avons réfléchi à un plan d'urgence si le président Eltsine venait à mourir dans l'exercice des ses fonctions". Y figurent notamment des dispositions pour la délégation britannique qui serait envoyée aux funérailles et un brouillon de communiqué à envoyer aux médias au nom du Premier ministre. Ce texte salue "un dirigeant courageux et visionnaire" ayant alors mis fin à la confrontation de la Russie avec les Occidentaux au profit de la coopération.

Malgré ses problèmes de santé et le chaos économique suivant la chute de l'URSS, Eltsine a été réélu l'année suivante et est resté au pouvoir jusqu'à l'annonce surprise de sa démission, le 31 décembre 1999, laissant la tête de l'Etat à son Premier ministre, Vladimir Poutine. Il est décédé en 2007 à l'âge de 76 ans.