Selon les dernières données publiées ce lundi, faire le plein en Allemagne vous coûtera désormais particulièrement cher.

Les prix de carburants en Allemagne sont parmi les plus élevés en Europe. Le prix local du diesel dépasse désormais celui en vigueur en Finlande ou en Suède, selon les dernières données publiées ce lundi par l'office allemand de statistiques.

Le coût d'un litre de diesel était estimé à 2,06 euros le 4 avril dernier en Allemagne, soit 45 centimes de plus que dans la Pologne voisine. Des chiffres plus récents permettent d'observer une légère baisse, mais qui reste d'une ampleur moindre par rapport aux autres pays européens. En Belgique, le prix maximum du diesel (B7) était à 1,93 euro le litre ce lundi, contre 1,76 euro au Luxembourg, 1,84 euro en Autriche et 1,89 euro en France. Les prix les moins chers de l'Union européenne sont pratiqués à Malte (1,21 euro) et en Hongrie (1,42 euro).

Lire aussi: 8 astuces pour payer moins cher son carburant

L'Allemagne est également dans le peloton de tête pour l'essence 95 (E5), arrivant à la troisième place européenne à égalité avec la Grèce (2,06 euros le litre). En Belgique, ce carburant affichait 1,87 euro le litre contre 1,73 au Luxembourg. Ces écarts s'expliquent essentiellement par des systèmes de taxation différents entre les pays.

Les prix de carburants en Allemagne sont parmi les plus élevés en Europe. Le prix local du diesel dépasse désormais celui en vigueur en Finlande ou en Suède, selon les dernières données publiées ce lundi par l'office allemand de statistiques.Le coût d'un litre de diesel était estimé à 2,06 euros le 4 avril dernier en Allemagne, soit 45 centimes de plus que dans la Pologne voisine. Des chiffres plus récents permettent d'observer une légère baisse, mais qui reste d'une ampleur moindre par rapport aux autres pays européens. En Belgique, le prix maximum du diesel (B7) était à 1,93 euro le litre ce lundi, contre 1,76 euro au Luxembourg, 1,84 euro en Autriche et 1,89 euro en France. Les prix les moins chers de l'Union européenne sont pratiqués à Malte (1,21 euro) et en Hongrie (1,42 euro). L'Allemagne est également dans le peloton de tête pour l'essence 95 (E5), arrivant à la troisième place européenne à égalité avec la Grèce (2,06 euros le litre). En Belgique, ce carburant affichait 1,87 euro le litre contre 1,73 au Luxembourg. Ces écarts s'expliquent essentiellement par des systèmes de taxation différents entre les pays.