Permettre au président russe Vladimir Poutine de participer au sommet du G20, qui doit se tenir à la fin de l'année en Indonésie, irait "trop loin", a déclaré jeudi le Premier ministre australien Scott Morrison.

"La Russie a envahi l'Ukraine. C'est un acte violent et agressif qui fait voler en éclats l'état de droit international", a souligné M. Morrison lors d'une conférence de presse à Melbourne. "Et l'idée de s'asseoir autour d'une table avec Vladimir Poutine... à mes yeux, va trop loin".

M. Poutine a été invité à prendre part au sommet des vingt premières économies mondiales, qui doit se tenir en novembre à Bali, en dépit des appels à exclure Moscou du G20 en réaction à la guerre en Ukraine.

Mercredi, l'ambassadrice russe en Indonésie a affirmé que le président "à jusqu'à présent l'intention" de venir à ce sommet qui doit notamment réunir la Chine, les Etats-Unis, le Japon et des pays européens.

"Je pense que nous devons avoir dans la salle des pays qui n'envahissent pas d'autres pays", a déclaré jeudi le Premier ministre australien, qui a précisé être en "liaison directe" avec le président indonésien Joko Widodo à ce sujet.

La Chine s'est prononcée mercredi contre une exclusion de la Russie, indiquant que c'est un "membre important" du G20 et qu'aucun n'a le droit d'expulser un autre pays.

De son côté, Washington a évoqué la possibilité d'exclure Moscou de certaines organisations internationales, dont le G20.

"La Russie a envahi l'Ukraine. C'est un acte violent et agressif qui fait voler en éclats l'état de droit international", a souligné M. Morrison lors d'une conférence de presse à Melbourne. "Et l'idée de s'asseoir autour d'une table avec Vladimir Poutine... à mes yeux, va trop loin". M. Poutine a été invité à prendre part au sommet des vingt premières économies mondiales, qui doit se tenir en novembre à Bali, en dépit des appels à exclure Moscou du G20 en réaction à la guerre en Ukraine. Mercredi, l'ambassadrice russe en Indonésie a affirmé que le président "à jusqu'à présent l'intention" de venir à ce sommet qui doit notamment réunir la Chine, les Etats-Unis, le Japon et des pays européens. "Je pense que nous devons avoir dans la salle des pays qui n'envahissent pas d'autres pays", a déclaré jeudi le Premier ministre australien, qui a précisé être en "liaison directe" avec le président indonésien Joko Widodo à ce sujet. La Chine s'est prononcée mercredi contre une exclusion de la Russie, indiquant que c'est un "membre important" du G20 et qu'aucun n'a le droit d'expulser un autre pays. De son côté, Washington a évoqué la possibilité d'exclure Moscou de certaines organisations internationales, dont le G20.