Alors que certaines des infrastructures de santé les plus développées au monde ont souffert dans la lutte contre le coronavirus, l'Afrique, avec ses fragiles systèmes de santé, semble être le continent le moins touché jusqu'à présent. Explications.

Selon les chiffres officiels des Centres africains de contrôle des maladies, 52 pays africains sont touchés par l'épidémie de Covid-19. Sur le continent africain, le bilan s'élève à 1.058 décès et 21.165 cas avérés, selon les chiffres de l'OMS de ce 19 avril. Une goutte d'eau comparé aux plus de 100.000 victimes en Europe. Pourquoi y a-t-il si peu de cas de coronavirus en Afrique, un continent plus grand que la Chine, les États-Unis et le Canada réunis ?Beaucoup suggèrent que le faible nombre de cas est dû à l'insuffisance des installations de dépistage en raison de la rareté des ressources et de la faiblesse des systèmes de santé en Afrique, rapporte le journal sud-africain Daily Maverick. "Cependant, nous avons fait d'autres observations, liées à la démographie, aux modèles de comportement, à la dynamique des âges, au climat et à d'autres facteurs, qui pourraient maintenir le nombre total de cas à un faible niveau en Afrique", affirme le journal. La densité de population en Afrique est beaucoup plus faible que dans d'autres régions du monde. Une densité de population élevée implique que les gens résident à proximité les uns des autres et que les chances qu'ils interagissent les uns avec les autres sont très élevées. Une telle interaction au cours d'une pandémie peut accélérer la propagation de la maladie.Cette logique s'applique également à l'Afrique, où certains pays, par exemple l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, ont des villes surpeuplées et fortement urbanisées, contrairement à une grande partie du reste de l'Afrique. Au 12 avril, ces quatre pays avaient signalé un nombre relativement élevé de cas de Covid-19 - 7 409 cas et 559 décès - par rapport à l'Afrique australe, orientale et centrale, qui n'avaient signalé que 35, 27 et 38 victimes de Covid-19, respectivement.Les mouvements vers et depuis le continent africain sont relativement limités par rapport aux autres continents. Un examen des données relatives aux vols montre que les aéroports africains enregistrent le plus petit nombre de vols intercontinentaux à l'arrivée.À part l'aéroport international de Johannesburg, aucun aéroport africain ne figure dans la liste des 50 aéroports les plus fréquentés au monde. La conséquence est évidente dans le cas d'une pandémie comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Les plates-formes régionales d'Addis-Abeba, de Nairobi, de Johannesburg, d'Abuja et du Caire ont imposé différents niveaux d'interdiction des vols internationaux et les restrictions de mouvement ont clairement réduit la transmission sur le continent.Le Covid-19 est plus dangereux pour les personnes de plus de 65 ans. En Italie, pays le plus touché, le taux de population de 65 ans ou plus est de 23,1 %. En Afrique, il est inférieur à 5 %. Sur le continent africain, 60 % de la population a moins de 25 ans. Cette démographie semble être un facteur de protection.Au fil du temps, les Africains ont adopté de bons comportements en matière de santé communautaire, principalement en raison de leur histoire, de l'ampleur et de la nature des épidémies qui ont déjà touché le continent, mais aussi du travail de sensibilisation des ONG. En outre, à la suite de deux récentes épidémies mortelles - le virus Ebola et le virus du Congo - les Africains sont devenus plus réceptifs aux appels à la prudence lancés par les autorités locales en cas d'épidémie. Ce type de comportement est moins fréquent en Europe. Par exemple, en Italie et au Royaume-Uni, les gens ont d'abord ignoré les appels du gouvernement à maintenir une distance sociale.Les premières recherches indiquent une corrélation négative entre l'apparition de la malaria et le Covid-19 dans une région. En effet, les pays touchés par la malaria semblent être relativement épargnés par le coronavirus et vice versa.L'Afrique est gravement touchée par la malaria. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2015, neuf patients sur dix atteints de malaria ont été signalés en Afrique. Plus récemment, en 2018, 93 % du total des cas de paludisme ont été recensés en Afrique. En conséquence, les Africains, par rapport aux habitants des autres régions, ont pris davantage de médicaments antipaludiques, ce qui pourrait leur avoir donné un niveau de protection supplémentaire contre le Covid-19. Ce phénomène attire l'attention des chercheurs et des scientifiques à la recherche de remèdes et de vaccins contre le coronavirus.De même, la recherche a confirmé une association négative entre l'incidence de la tuberculose et le Covid-19. Contrairement aux pays à faible taux de tuberculose, les pays africains à forte incidence de tuberculose ont depuis longtemps mis en place un programme national de vaccination des enfants contre le bacille de Calmette-Guérin (BCG) pour tous. Les pays n'ayant pas de politique universelle de vaccination au BCG (c'est-à-dire l'Italie et les États-Unis) ont été durement touchés par la COVID-19 par rapport aux pays ayant une politique universelle de vaccination au BCG.Une autre possibilité est que le climat de l'Afrique ne soit pas propice à la propagation du coronavirus. Certaines recherches préliminaires suggèrent qu'une température et une humidité plus élevées sont en corrélation avec une transmission plus faible de Covid-19. Les endroits qui comptent le plus grand nombre de patients atteints de Covid-19 ne sont pas aussi chauds et secs que l'Afrique.L'Afrique, dans l'ensemble, est plus ensoleillée que l'Europe, la plupart des États-Unis, le Canada et la Chine. Un article de recherche publié dans le British Medical Journal conclut que la supplémentation en vitamine D réduit de près de moitié les infections aiguës des voies respiratoires. Par conséquent, les habitants des régions plus ensoleillées, qui reçoivent des quantités plus importantes de vitamine D, pourraient être plus immunisés contre les infections des voies respiratoires en général.Ces observations restent cependant des spéculations sujettes à débat, car la recherche sur le coronavirus est encore préliminaire.L'incidence plus faible de Covid-19 en Afrique pourrait bien être liée au manque de tests nécessaires pour identifier le virus dans les communautés locales.En outre, d'autres maladies infectieuses présentant des symptômes apparemment similaires, tels que la grippe et la pneumonie, pourraient masquer le nombre réel de cas de Covid-19 en Afrique.Divers facteurs pourraient rendre l'Afrique particulièrement vulnérable une fois que le Covid-19 sera bien implanté. Par exemple, le surpeuplement des villes et les mauvaises conditions sanitaires. Ces facteurs, accompagnés de la faiblesse des systèmes de santé publique et des mécanismes de gouvernance, suggèrent que l'Afrique sera plus sujette à la transmission du coronavirus. Il pourrait donc finir par se propager comme un feu de forêt. Les masses pauvres des bidonvilles d'Addis-Abeba, de Mogadiscio et de Nairobi pourraient en faire les frais. Si la pandémie se prolonge pendant des semaines et des mois, elle compromettra les initiatives sanitaires existantes et en cours dans la région, comme la lutte contre la polio et le virus Ebola, aggravant ainsi la situation."L'Afrique doit se préparer au pire en mobilisant rapidement les ressources locales, en augmentant ses capacités et en mettant en oeuvre de manière approfondie les lignes directrices proposées", conclut le Daily Maverick.