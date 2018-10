Pourquoi le tsunami en Indonésie intrigue les scientifiques

Alors que le bilan humain du séisme suivi d'un tsunami sur l'archipel des Célèbes (Indonésie) s'alourdit de jour en jour, les scientifiques s'efforcent de comprendre pourquoi l'évènement a généré d'aussi grandes vagues. Le tremblement de terre était important (magnitude 7,5), mais il semble qu'il ait été causé par un mouvement de faille que les géophysiciens appellent une faille décrochante (aussi appelée faille coulissante). Le mouvement entre les blocs de part et d'autre de la faille se produit de manière horizontale. Dans le cas indonésien, le bloc situé à l'est de la faille s'est déplacé vers le nord par rapport au bloc situé à l'ouest, explique la BBC. Ce type de mouvement peut causer un tsunami, mais l'ampleur et la hauteur des vagues dans ce cas précis sont surprenantes.

