Près d'un mois après l'invasion russe en Ukraine, beaucoup de Géorgiens retiennent leur souffle. Non sans raison. Depuis la guerre russo-géorgienne de 2008, qui a duré cinq jours, environ 20 % de la superficie du pays est occupée par les séparatistes soutenus par Poutine. Les frontières administratives convenues après le choc des armes ne sont guère respectées par le Kremlin. " Pendant trop longtemps, vous avez supposé à tort que les guerres en Géorgie et en Ukraine n'avaient rien à voir avec l'Occident ", déclare la députée géorgienne Teona Akoubardia.

Cette menace exerce un impact important sur la politique dans le Caucase. Le visiteur qui arrive au cinquième étage du Parlement géorgien tombe tout de suite sur les drapeaux de l'Europe et de l'OTAN posés à côté d'une aile de trophée d'un bombardier russe abattu. Quelques centaines de mètres plus loin, sur la place de la Liberté, dans le centre historique de la capitale Tbilissi, se trouve un important centre d'information sur l'Union européenne et l'OTAN.

...

Cette menace exerce un impact important sur la politique dans le Caucase. Le visiteur qui arrive au cinquième étage du Parlement géorgien tombe tout de suite sur les drapeaux de l'Europe et de l'OTAN posés à côté d'une aile de trophée d'un bombardier russe abattu. Quelques centaines de mètres plus loin, sur la place de la Liberté, dans le centre historique de la capitale Tbilissi, se trouve un important centre d'information sur l'Union européenne et l'OTAN."Nous sommes en guerre avec la Russie depuis 14 ans", explique Teona Akoubardia. Akoubardia est députée pour le parti d'opposition géorgien Strategy Aghmashenebeli et vice-présidente de la commission parlementaire de défense et de sécurité. Âgée de 44 ans, cette femme politique est diplômée en Études stratégiques au King's College et en relations internationales au Royal College of Defence Studies de Londres. Ensuite, elle a décroché un doctorat en histoire sur la politique étrangère russe. Entre 2014 et 2018, elle a été vice-présidente du Conseil national de sécurité, aujourd'hui supprimé. Notre confrère de Knack lui a parlé en Géorgie quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine et aujourd'hui, il la recontacte via Zoom.Quel regard portez-vous sur ce qui se passe en Ukraine ? Teona Akoubardia : L'invasion russe de l'Ukraine n'est que la continuation de la politique révisionniste menée par Vladimir Poutine depuis le début du siècle. Poutine veut remanier le multilatéralisme et l'architecture de sécurité européenne. Ce n'est pas un secret. Avec sa proposition de traité de sécurité européenne en 2008, l'ancien président russe Dmitri Medvedev proposait déjà de redéfinir complètement les relations de pouvoir et de sécurité dans l'espace euroatlantique. La Russie fait la guerre à l'Occident sur les territoires géorgien et ukrainien depuis bien trop longtemps. Et pendant bien trop longtemps, vous avez supposé à tort que ces guerres n'avaient rien à voir avec l'Occident. Cela a conduit à la complaisance, empêché une dissuasion crédible et créé un espace pour l'offensive de Poutine.L'Occident était naïf? Oui, même si je pense parfois que les gens n'ont pas voulu le voir par commodité. Il suffit de penser à la politique de reset des États-Unis envers la Russie menée par l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Le Kremlin a ri ouvertement à l'époque. Le concept stratégique 2010 de l'OTAN envisageait un partenariat constructif avec la Russie, fondé sur la confiance mutuelle, alors qu'il était déjà clair à l'époque que les objectifs de Poutine n'étaient pas compatibles avec les vues de l'Occident.Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Si Poutine voit une faiblesse, c'est le signal pour lui de continuer. Si l'Occident avait formulé des propositions concrètes concernant l'adhésion à l'OTAN ou à l'Union européenne après la guerre de cinq jours en 2008, de nombreux problèmes auraient pu être évités aujourd'hui. La Russie était alors dans une position beaucoup plus faible et Poutine se serait rendu compte que ses actions ont l'effet inverse. Quod non. Il est en fait douloureux de devoir conclure que c'est principalement la bravoure du peuple ukrainien - plutôt que l'invasion à grande échelle de Poutine - qui provoque un changement de mentalité. Et il reste à voir dans quelle mesure la réaction de l'Occident s'avérera durable.Dans quelle mesure cette invasion vous rappelle-t-elle la guerre de cinq jours entre la Russie et la Géorgie ?Le modus operandi du Kremlin suit invariablement le même scénario que nous connaissons depuis la guerre de Tchétchénie : il nie la légitimité des gouvernements démocratiquement élus, il prétend protéger la population ethno-russe à l'étranger et il reconnaît l'autonomie supposée de régions situées sur le territoire d'autrui. Par une combinaison de sanctions économiques et d'interventions militaires, Moscou tente d'amener au pouvoir un gouvernement fantoche soutenu par la Russie. Il s'agit d'une stratégie de saucissonnage éprouvée pour empêcher l'Occident de réagir de manière affirmée. J'espère que les gens finiront par se rendre compte que ces mesures apparemment mineures font délibérément partie de l'échelle d'escalade plus large de Poutine. Ceux qui ne réagissent pas donnent le signal à Poutine de continuer. C'était le cas en Géorgie, et c'est à nouveau le cas maintenant. Nous avons connu trois guerres avec la Russie en 30 ans - nous ne connaissons que trop bien le danger.Certains pays d'Europe de l'Est, comme les États baltes et la Pologne, préviennent que Poutine ne s'arrêtera pas en Ukraine. Y a-t-il plus de vigilance en Géorgie qu'avant ?La menace d'une invasion russe totale de la Géorgie n'a jamais disparu, surtout après 2008. Dans notre première stratégie de sécurité nationale après la guerre de cinq jours, nous avons écrit que la Russie n'acceptait pas la souveraineté de la Géorgie, y compris notre choix de la démocratie et nos politiques internes et externes indépendantes. Cela vous semble familier, n'est-ce pas ? Dans le contexte de la guerre en Ukraine, cette déclaration vieille de plus de dix ans prouve encore aujourd'hui sa pertinence. Et c'est pourquoi nous retenons notre souffle. Si la Russie parvient à parfaire ses objectifs politiques en Ukraine, elle étendra ces conclusions à la Géorgie et à la Moldavie. Nous sommes donc encore plus méfiants qu'avant. Je voudrais également souligner qu'après presque 15 ans, l'occupation russe de la Géorgie n'est pas terminée. La Russie consolide et institutionnalise les frontières sur notre territoire et étend petit à petit les territoires occupés. Elle enlève, maltraite et assassine les citoyens géorgiens qui résistent. Elle mène des cyberattaques et diffuse constamment des fake news. Il parraine des mouvements et des organisations médiatiques pro-russes afin de diviser le pays. C'est indéniable: la guerre russe contre la Géorgie est toujours en cours.L'Ukraine et un certain nombre d'États membres de l'Union européenne demandent la création d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine afin de mettre un terme aux bombardements de cibles civiles. Selon les analystes, il s'agit d'une idée dangereuse qui pourrait provoquer une nouvelle guerre mondiale.C'est vrai, mais l'Occident ne peut pas non plus rester sans rien faire et regarder le peuple ukrainien se faire bombarder par la Russie. Une zone d'exclusion aérienne est risquée, mais l'Occident doit fournir un système de défense antimissile et des missiles antiaériens pour mettre fin aux bombardements russes. Ne soyez pas naïfs, cependant. Les arguments du Kremlin pour attaquer l'Ukraine prouvent que la Russie n'a pas besoin de prétextes solides pour aggraver la situation actuelle. Elle fait ce qu'elle veut. Combien de fois a-t-elle violé l'espace aérien de pays d'Europe de l'Est ? Et combien de fois a-t-elle essayé d'affaiblir les institutions démocratiques en Occident ? C'est une histoire sans fin.La Géorgie a présenté une demande officielle pour devenir membre de l'Union européenne. Ce sont principalement les pays d'Europe occidentale, dont la Belgique, qui ne sont pas enthousiastes à l'idée de son adhésion.Je comprends que les gens ne veuillent pas prendre de décisions hâtives, et je suis absolument consciente qu'il y a beaucoup à faire dans notre pays, notamment dans les domaines de la corruption et des normes démocratiques. J'espère que la guerre en Ukraine a montré le contexte difficile dans lequel se trouve la Géorgie. Je suis désolé de le dire aussi crûment, mais vous devez vous rendre compte que le choix de la Géorgie et de l'Ukraine pour l'Occident a coûté de nombreuses vies. Et je ne parle pas seulement des guerres avec la Russie. En tant que pays non membre de l'OTAN, la Géorgie a fourni de loin le plus grand nombre de troupes par habitant en Afghanistan. Lors de la récente crise afghane, l'aéroport de Tbilissi a servi de port de transit pour assurer une évacuation aussi fluide que possible. De tels efforts expriment un rêve auquel nous travaillons depuis près de 15 ans. Le statut de candidat ne changera peut-être pas grand-chose dans la pratique, mais il enverra un signal important indiquant que l'Union européenne est sérieuse. L'année dernière encore, la Moldavie, la Géorgie et l'Ukraine ont signé un mémorandum dans lequel nous essayons d'harmoniser nos chemins vers l'intégration européenne. La Géorgie respire l'Union européenne. Espérons que vous ne soufflerez pas la bougie.