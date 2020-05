Les États-Unis ont franchi la barre symbolique des 100.000 décès dus au coronavirus. Dans le pays, chaque État connait une progression différente du virus. Le point sur la situation.

Les États-Unis ont dépassé la barre des 100.000 morts du coronavirus en moins de quatre mois, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Cela signifie qu'environ autant d'Américains sont morts du Covid-19 que des guerres de Corée, du Vietnam, d'Irak et d'Afghanistan réunies, compare la BBC. Ils ont enregistré plus de décès que tout autre pays. Mais sur une base par habitant, les États-Unis se classent au neuvième rang pour leur taux de mortalité, derrière plusieurs pays européens, dont la Belgique. Le nombre de morts aux États-Unis est devenu le plus élevé au monde au début du mois d'avril et a augmenté de façon spectaculaire depuis. Au début de l'épidémie, le président américain Donald Trump a minimisé son importance et sa dangerosité, la comparant à la grippe saisonnière. En février, il a déclaré que les États-Unis avaient le virus "sous contrôle", alors que l'épidémie n'en était qu'à son commencement, et qu'en avril, il pourrait "miraculeusement disparaître". Il a prédit 50.000 à 60.000 décès, puis 60.000 à 70.000 et enfin "nettement moins de 100 000". Mais ce chiffre a été atteint et il y a encore environ 1.000 décès par jour en moyenne. Une étude de l'université de Columbia à New York a suggéré qu'environ 36.000 personnes ne seraient pas mortes si les États-Unis avaient agi plus tôt.La première infection américaine a été signalée dans l'État de Washington le 21 janvier et le premier mort du Covid-19 y avait été annoncé fin février. Plusieurs pays d'Europe ont connu des épidémies à peu près au même moment que les États-Unis et tous ont vu le nombre de décès augmenter rapidement, culminer puis diminuer. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Le nombre de morts continue d'augmenter et les responsables de la santé affirment que le nombre réel est probablement plus élevé que le nombre enregistré. Le taux de mortalité varie très fortement d'un État à l'autre. Mais l'impact et les différences réelles sont difficiles à estimer. L'un des problèmes que pose la comparaison des pays est que beaucoup d'entre eux déclarent les décès de différentes manières. La Belgique, par exemple, inclut les décès où la présence du coronavirus était suspectée, mais n'a jamais été confirmée par un test. Certains États américains enregistrent les décès de cette manière, mais pas tous. L'une des raisons pour lesquelles le nombre de décès quotidiens aux États-Unis a plafonné plutôt que de diminuer est la taille même du pays : plutôt qu'une seule grande épidémie, il y a eu plusieurs centres d'infection qui se sont développés à des moments différents et se sont propagés à des rythmes différents. À New York, le virus a frappé tôt, s'est propagé rapidement et a atteint son point culminant au début du mois d'avril. Dans le reste des États-Unis, en revanche, le nombre de décès quotidiens a été lent à diminuer. D'autres États qui ont été très touchés très tôt, comme la Louisiane et le Michigan, ont également connu une baisse substantielle du nombre de décès quotidiens comme celui de New York. Mais à mesure que la situation dans ces États s'est améliorée, d'autres ont empiré. Environ un tiers de tous les États ont vu le nombre de décès augmenter la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, le Rhode Island, le Mississippi et l'Ohio étant les États qui ont connu les plus fortes hausses en pourcentage.Selon une étude de l'agence Reuters, vingt États ont signalé une augmentation des nouveaux cas pour la semaine dernière. La Caroline du Nord, le Wisconsin et l'Arkansas sont parmi ceux qui connaissent une augmentation constante du nombre de cas. Le nombre de cas reste également fort élevé dans un certain nombre de métropoles, notamment à Chicago, Los Angeles et dans la banlieue de Washington DC. Le nombre de morts continue d'augmenter, bien qu'à un rythme plus lent, et un modèle cité par la Maison-Blanche prévoit qu'il pourrait atteindre près de 150.000 d'ici le mois d'août - bien que ses projections aient été très sous-estimées dans le passé. L'un des problèmes liés à l'établissement de projections est que personne ne sait exactement quel sera l'effet de la réouverture progressive de l'économie américaine sur la propagation du virus.À un moment donné, plus de 90 % de la population américaine était en confinement obligatoire, mais la majorité des États ont maintenant commencé à assouplir leurs restrictions. La Maison-Blanche a défini une série de critères que les États doivent remplir avant de commencer à rouvrir, notamment voir une trajectoire descendante du nombre de cas pendant deux semaines. Mais selon un groupe d'experts en santé publique, seuls deux États atteignent les objectifs fixés.Le Dr Fauci a averti les États qu'ils verront "de petits pics qui pourraient se transformer en épidémies" s'ils rouvrent avant de maîtriser le virus. Mais ses conseils contredisent ceux du président Trump, qui tient à ce que l'économie américaine redémarre avant sa campagne de réélection. Les derniers chiffres montrent que près d'un quart de la population active américaine a perdu son emploi depuis le début de l'épidémie. Les 50 États ont tous commencé à assouplir les règles de Covid-19 sous une forme ou une autre. Mais on ne sait pas encore si le public américain sera désireux de retourner dans les magasins et les restaurants. Un récent sondage du Pew Research Center a révélé que 70 % des Américains craignent que les États rouvrent trop rapidement.