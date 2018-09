Plongez avec LeVif.be dans les coulisses de l'ONU sur Instagram

Cette semaine a lieu la 73ème Assemblée générale de l'ONU, grand rendez-vous des Chef d'Etat internationaux. On s'est envolé avec la délégation du Premier ministre Charles Michel. Tout au long de cette semaine riche en événements, on vous fait vivre les temps forts et les coulisses des rouages du monstre onusien en direct sur Instagram.

Pour nous suivre, c'est par ICI