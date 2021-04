Le gouvernement néerlandais commencera à effectuer des tests d'accessibilité ce mois-ci, afin de rendre à nouveau possible la visite de lieux tels que les musées, les zoos et les centres sportifs, a indiqué le ministère néerlandais de la Santé mardi.

Le ministre compétent pour la lutte contre le Covid Hugo de Jonge estime qu'avec des "tests d'accès prudents et responsables", ces activités pourraient de nouveau être possibles. Avant de visiter un lieu, les visiteurs devront se soumettre à un test rapide. Si le résultat est négatif, ils pourront alors entrer. Le ministre de la Justice, Ferd Grapperhaus, a abordé la question avec les bourgmestres du Conseil de sécurité mardi.

"Nous pourrons prendre des mesures le 20 avril", a-t-il ensuite déclaré. Le Conseil des ministres discutera encore de ce projet vendredi et voudrait également adopter un "plan d'ouverture" à ce moment-là. La prochaine conférence de presse au sujet du coronavirus, qui se tiendra le 13 avril, permettra d'en savoir plus. De nombreuses attractions et événements pourront de nouveau accueillir des visiteurs aux Pays-Bas à partir de ce mois-ci, a annoncé mardi le gouvernement néerlandais.

Il s'agira notamment des compétitions sportives, des casinos, des zoos, des musées et d'autres activités culturelles. Les visiteurs devront donc présenter un résultat de test négatif récent à l'entrée ou se soumettre à un test de dépistage à l'entrée. Quelque 5.000 personnes seront autorisées chaque jour à visiter le zoo d'Artis à Amsterdam. D'autres grands zoos pourront accueillir entre 2.000 et 4.000 visiteurs par jour.

De nombreux musées et théâtres pourront recevoir quelques centaines d'invités par jour. Par exemple, 600 personnes seront admises à l'Opéra national et au Ballet d'Amsterdam. Les casinos pourront également rouvrir leurs portes. Les plus grands établissements pourront accueillir jusqu'à 1.200 personnes, tandis que les plus petites salles de jeu pourront en recevoir des dizaines ou des centaines. Le 18 avril, 5.000 personnes pourront en outre assister à la finale de la Coupe des Pays-Bas sur un grand écran à Amsterdam, le match se jouant à Rotterdam, et 3.000 fans seront les bienvenus à Arnhem. Une semaine plus tard, les supporters seront autorisés à assister à tous les matchs du championnat.

Le ministre compétent pour la lutte contre le Covid Hugo de Jonge estime qu'avec des "tests d'accès prudents et responsables", ces activités pourraient de nouveau être possibles. Avant de visiter un lieu, les visiteurs devront se soumettre à un test rapide. Si le résultat est négatif, ils pourront alors entrer. Le ministre de la Justice, Ferd Grapperhaus, a abordé la question avec les bourgmestres du Conseil de sécurité mardi. "Nous pourrons prendre des mesures le 20 avril", a-t-il ensuite déclaré. Le Conseil des ministres discutera encore de ce projet vendredi et voudrait également adopter un "plan d'ouverture" à ce moment-là. La prochaine conférence de presse au sujet du coronavirus, qui se tiendra le 13 avril, permettra d'en savoir plus. De nombreuses attractions et événements pourront de nouveau accueillir des visiteurs aux Pays-Bas à partir de ce mois-ci, a annoncé mardi le gouvernement néerlandais. Il s'agira notamment des compétitions sportives, des casinos, des zoos, des musées et d'autres activités culturelles. Les visiteurs devront donc présenter un résultat de test négatif récent à l'entrée ou se soumettre à un test de dépistage à l'entrée. Quelque 5.000 personnes seront autorisées chaque jour à visiter le zoo d'Artis à Amsterdam. D'autres grands zoos pourront accueillir entre 2.000 et 4.000 visiteurs par jour. De nombreux musées et théâtres pourront recevoir quelques centaines d'invités par jour. Par exemple, 600 personnes seront admises à l'Opéra national et au Ballet d'Amsterdam. Les casinos pourront également rouvrir leurs portes. Les plus grands établissements pourront accueillir jusqu'à 1.200 personnes, tandis que les plus petites salles de jeu pourront en recevoir des dizaines ou des centaines. Le 18 avril, 5.000 personnes pourront en outre assister à la finale de la Coupe des Pays-Bas sur un grand écran à Amsterdam, le match se jouant à Rotterdam, et 3.000 fans seront les bienvenus à Arnhem. Une semaine plus tard, les supporters seront autorisés à assister à tous les matchs du championnat.