La Belgique entre dans la phase " 2.0 " de sa stratégie de testing contre le Covid. Quels sont les tests autorisés dans notre pays et dans quel cas sont-ils utilisés ? On fait le point.

Plus d'un an après le début de la crise du coronavirus, la Belgique élargit son panel de tests. A côté des tests PCR, utilisés depuis le début, les entreprises et les citoyens pourront à leur tour être mis à contribution.

...

Plus d'un an après le début de la crise du coronavirus, la Belgique élargit son panel de tests. A côté des tests PCR, utilisés depuis le début, les entreprises et les citoyens pourront à leur tour être mis à contribution. Le socle de notre stratégie de testing repose toujours en grande partie sur le test PCR. C'est le test le plus courant. Un membre du personnel médical introduit un écouvillon dans le nez de la personne à tester contre le Covid. Le test est ensuite examiné dans un laboratoire. C'est le test le plus fiable, mais il faut attendre un certain temps pour obtenir le résultat.Depuis le 23 mars, il est également possible de faire des tests rapides en entreprises. Le médecin du travail utilise également un dispositif, assez long, à insérer dans le nez. Il n'est pas nécessaire d'envoyer le test au laboratoire. Après environ 15 minutes, le résultat est disponible. Ces tests, effectués sur base volontaire, sont fournis gratuitement par le fédéral, sur demande des entreprises. Ils sont - surtout si le test est négatif - moins fiables que les tests PCR.Depuis ce mardi 6 avril, les autotests sont également disponibles en pharmacie. Il est assez similaie au test rapide, sauf que l'écouvillon est beaucoup plus court, ce qui vous permet de réaliser le test soi-même. Ici aussi, il n'est pas nécessaire d'envoyer le test au laboratoire. Un autre test est également utilisé en Belgique: le test salivaire. Le virus y est recherché dans la salive d'une personne. Il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin, on peut le faire soi-même, mais le test doit être envoyé à un laboratoire pour être examiné. S'il fait l'objet d'études-pilotes, notamment dans l'enseignement, il n'est pas officiellement intégré à la stratégie belge de testing.