Où est passé "Salvator Mundi", le tableau de Leonard de Vinci le plus cher au monde ?

Le chef-d'oeuvre "Salvator Mundi", attribué à Leonard De Vinci, reste introuvable. Cette oeuvre avait atteint un prix record lors d'une vente aux enchères en 2017. Elle doit être exposée au Louvre de Paris en octobre prochain.

De nombreux mystères entourent l'oeuvre "Salvator Mundi". Ce "sauveur du monde" a été attribué officiellement à Leonard de Vinci en 2011 après un vif débat sur son authenticité. Le chef-d'oeuvre représentant un Christ Rédempteur a été vendu aux enchères chez Christie's à New York en novembre 2017 pour un montant record jamais atteint dans le milieu de l'art : 450,3 millions de dollars (403 millions d'euros). Selon Martin Kemp, historien de l'art d'Oxford l'oeuvre est "une sorte de version religieuse de la Joconde" et "la plus forte expression par Léonard de Vinci de l'insaisissable du divin".

...