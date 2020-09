L'opposant russe Alexey Navalny a été sorti du coma artificiel et déconnecté du respirateur, ont rapporté les médecins de la clinique berlinoise dans laquelle il est pris en charge, selon les médias russes.

Son état s'est amélioré, mais il est trop tôt pour évaluer les effets à long terme de l'empoisonnement. Selon les médecins, des séquelles à long terme "de ce lourd empoisonnement" n'étaient "pas à exclure".

L'opposant, victime d'un empoisonnement à un neurotoxique de type Novitchok, "réagit quand on lui parle", a également indiqué l'établissement où il est soigné depuis le 22 août.

Principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny a été "sans équivoque" empoisonné en Russie lors d'une tournée électorale par un agent neurotoxique de type Novitchok, une substance conçue à l'époque soviétique à des fins militaires et déjà utilisée contre l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia en 2018 en Angleterre.

Berlin et les autres pays occidentaux pointent du doigt les autorités russes et les exhortent à fournir des explications.

L'Allemagne fixe un ultimatum à Moscou

Le bras de fer s'est durci dimanche, l'Allemagne fixant un ultimatum de quelques jours à Moscou pour "clarifier ce qui s'est passé".

Alexeï Navalny, connu pour ses enquêtes anti-corruption visant l'élite politique russe, s'est trouvé mal le 20 août et a été hospitalisé en urgence à Omsk en Sibérie, avant d'être évacué vers Berlin à l'issue d'un bras de fer entre son entourage et les médecins russes.

