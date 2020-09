Alexeï Navalny, le plus célèbre homme politique de l'opposition russe, a été empoisonné au Novitchok. L'attaque de Navalny semble inaugurer une nouvelle phase du poutinisme.

Fidèle à ses habitudes, la chancelière allemande Angela Merkel n'a pas mâché ses mots. Alexeï Navalny, le militant russe de l'opposition hospitalisé à Berlin depuis le 22 août, a été empoisonné au Novitchok. Navalny est toujours plongé dans un coma artificiel, mais son état s'améliorerait légèrement.

Cet empoisonnement implique deux choses. Tout d'abord, l'identification du poison indique clairement dans quels cercles il faut chercher le coupable. Le poison a également été utilisé - de manière maladroite - dans l'attaque contre l'ex-espion russe Sergei Skripal à Salisbury. Cette attaque a échoué, mais a coûté la vie à un passant. Cela signifie donc que Navalny a été soit empoisonné par le gouvernement russe, soit par quelqu'un ayant les bonnes relations (la différence entre les deux n'est pas toujours claire en Russie). La deuxième implication est beaucoup plus terrifiante : elle signifie que le régime russe veut - ou que cela ne lui pose pas de problème - que le reste du monde sache qu'il est derrière.

Peu de temps après le malaise de Navalny sur un vol de Tomsk à Moscou, et après un atterrissage d'urgence dans un hôpital de la ville provinciale d'Omsk, les autorités russes semblaient déterminées à le garder sur place. Les médecins qui ont dû soigner Navalny ne semblaient pas tout à fait sûrs que l'intention était de le sauver- peut-on les blâmer - et ont refusé que la famille de Navalny se rende à son chevet. Au bout de deux jours seulement, Navalny, toujours dans le coma, a été autorisé à se rendre en Allemagne.

Un fantôme

Cette révélation présente un gros inconvénient pour Vladimir Poutine : il ne peut plus nier l'existence d'Alexeï Navalny. Ceux qui suivent les discours du gouvernement russe et du président depuis dix ans pourraient avoir l'impression qu'Alexeï Navalny est une sorte de fantôme. Un fantôme qui, comme dans les films Candyman des années 90 - et dans le tube techno du même nom de Da Boy Tommy - n'apparaît que lorsque son nom est prononcé trois fois de suite. Et c'est ainsi qu'on a gardé le silence sur Navalny. Bien entendu, il s'est vu refuser l'accès à la télévision et n'a pas été autorisé à fonder un parti. On a été intenté un procès maladroit contre lui, mais cela s'est passé à Kirov, une ville de province située à près de mille kilomètres de Moscou. Au lieu d'emprisonner Navalny - et de risquer de créer une sorte de Nelson Mandela russe - le régime a choisi de mettre son frère Oleg derrière les barreaux pendant trois ans et demi. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine et son fidèle secrétaire de presse moustachu Dmitri Peskov n'ont jamais mentionné le nom de Navalny. Même après l'annonce de la chancelière Merkel, Peskov continue à le qualifier de "blogueur".

© AFP

Navalny ne semblait pas représenter de réelle menace pour les dirigeants. Il rassemblait régulièrement plusieurs milliers, parfois dizaines de milliers de Moscovites lors de manifestations, mais restait un illustre inconnu pour le Russe moyen. En 2013, il a été autorisé à participer aux élections municipales de Moscou, où il a obtenu pas moins de 27 % des voix, sans aucune apparition à la télévision. Depuis lors, Navalny a été tenu à l'écart des élections et a rapidement eu recours à une sorte de guérilla électorale. Il a mis en place des campagnes pour voter "intelligemment", afin que Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, perde le plus de sièges possible. Ces coups d'épingle étaient légèrement énervants, mais n'ont jamais ébranlé le système. Ses enquêtes sur la corruption étaient embarrassantes pour les personnes impliquées, mais elles n'ont jamais eu de suite et n'ont bien sûr jamais été reprises dans le JT du soir.

Et pourtant, peu à peu l'élite russe perd patience. Après que Navalny ait réalisé une vidéo en 2017 sur la maison de campagne tape-à-l'oeil du Premier ministre de l'époque Dmitri Medvedev, l'oligarque Alicher Ouchmanov est le premier à rompre le silence. Dans un message vidéo, Ouchmanov, dont la fortune est estimée à 11,3 milliards, le sixième plus riche des Russes, s'adresse au "menteur" Navalny en termes extrêmement désagréables. Assis à une table design que l'on trouve uniquement dans les yachts et les résidences secondaires à la Côte d'Azur, Oushmanov fulmine pendant douze minutes contre le blogueur critique, qui, selon lui, est là pour discréditer le monde des affaires russe. "Je te crache dessus, Alexeï Navalny", affirme-t-il. La situation, maintenant que son nom a enfin été prononcé, devient définitivement incontrôlable.

Et en 2018, Viktor Zolotov, l'ex-garde du corps de Poutine et le chef de la garde nationale, s'en prend également à Navalny. Après lui avoir fait comprendre que l'enquête sur la manière dont les contrats gouvernementaux étaient conclus "n'était pas ses affaires", Zolotov exige "satisfaction" selon la bonne coutume du XIXe siècle et défie Navalny dans un duel "sur le ring ou sur le tatami", où il battrait Navalny en bouillie "en quelques minutes". Et même après son empoisonnement, un autre cogneur russe s'adresse au malheureux blogueur. Yevgeny Prigozhin, le riche homme d'affaires derrière la tristement célèbre "usine de trolls" à Saint-Pétersbourg et le groupe de mercenaires Wagner, entre autres, menace un Navalny agonisant de le ruiner financièrement, à moins qu'il ne meure. Navalny avait également révélé des malversations concernant l'une des entreprises de Prigozhen.

De plus, l'empoisonnement semble indiquer que le régime lui-même est en train de changer. Oui, Navalny a déjà été exposé à des substances nocives, et a encaissé plusieurs coups. En 2017, des inconnus lui ont lancé une dose de triarylméthane au visage, où il a failli perdre un oeil, et sa vision a été endommagée de façon permanente. Un acte absolument atroce, mais en aucun cas comparable au sort d'opposants tels que Alexandre Litvinenko ou Boris Nemtsov.

Une fonction de soupape

D'une certaine manière, Navalny occupait une fonction dans le système. Il fonctionnait comme une sorte de soupape qui permettait aux internautes urbains instruits et mécontents de s'énerver. Tant qu'elle s'en tenait à quelques yuppies métropolitains qui agitaient régulièrement des rubans blancs dans des combinaisons de ski de luxe, Navalny ne représentait pas une réelle menace politique. Dans un sens, il a même été utile de mesurer la discorde au sein du système. Même si la Russie est devenue beaucoup plus autoritaire depuis le retour de Poutine à la présidence, le poutinisme a au moins reconnu qu'il pouvait y avoir un certain mécontentement. Mais la patience face aux dissidents semble s'épuiser.

Beaucoup est lié aussi aux changements de personnel que le régime a effectués au cours des dix dernières années. Il y a dix ans, il servait les deux côtés du spectre. Il y avait lesdits "libéraux", qui préconisaient une certaine ouverture et une évolution vers un système moins autoritaire. Et il y avait les "siloviki", les "hommes forts" du corps de sécurité qui défendaient principalement la ligne dure. Et même si les siloviki avaient déjà pris la plus grande part du pouvoir à ce moment-là, le système ressentait au moins le besoin d'avoir également un côté plus "souple". Ensuite, le Premier ministre Medvedev, dit "libéral", est entré en scène pour parler de la façon dont la Russie allait évoluer vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, ce côté plus doux semble avoir pratiquement disparu. Entre-temps, les quelques "libéraux" ont été évacués par le haut, quelques-uns ont même été jetés derrière les barreaux. Les nouveaux ministres sont tous des technocrates sans poids politique. Les personnalités de premier plan de l'administration présidentielle sont aujourd'hui presque toutes issues des services de sécurité, souvent même de la garde rapprochée de Poutine.

Alexeï Navalny © GETTYIMAGES

Depuis l'élection présidentielle de 2018, où Poutine a été élu pour un mandat de six ans, alors censé être le dernier, il y a un énorme éléphant au Kremlin: qui succédera à Poutine ? Cette question joue depuis plusieurs années. Bien sûr, le silence de Poutine sur le sujet n'inspire pas confiance. Dans un pays sans institutions comme la Russie, les milliardaires ont besoin de pouvoir pour rester riches et garder d'éventuels cadavres dans le placard. Cela crée une incertitude croissante : "Et si le successeur de Poutine m'était moins favorable ?" La constitution récemment adoptée, qui rendra Poutine rééligible en 2024, ne change pas vraiment la donne. Après tout, il n'est pas clair si Poutine a envie d'entamer un cinquième mandat.

Et, bien sûr, il y a l'insatisfaction croissante de la population. Lors de la crise du coronavirus, où Poutine a sans vergogne transféré la responsabilité aux régions, sa popularité a chuté à son plus bas niveau depuis vingt ans. En même temps, des dizaines de milliers de Russes descendent dans les rues de la ville orientale de Khabarovsk depuis des mois pour protester contre la destitution du gouverneur local, et des centaines de milliers de personnes manifestent dans l'État vassal du Belarus pour protester contre les élections présidentielles falsifiées. La crainte que de telles protestations inspirent également le Russe moyen n'est pas inconcevable. À cet égard, un personnage comme Navalny devient immédiatement beaucoup plus dangereux. Dans ces circonstances, les dirigeants russes envisagent manifestement d'éliminer la seule figure de proue de l'opposition.

À long terme, l'élimination de Navalny représente des défis encore plus importants. Cela signifie que le Kremlin navigue de plus en plus à l'aveugle, et réussira de moins en moins à évaluer le malaise latent de la population. Cela signifie que désormais, la moindre résistance devra être écrasée immédiatement. Et, en fin de compte, cela signifie que le régime s'engage à priver les Russes de toute perspective de changement, comme s'il recyclait les vers de la poétesse soviétique russe Veronika Tushnova : "Il en a toujours été ainsi/ Et il en sera toujours ainsi". Même si les Russes n'ont pas envie comme leurs frères biélorusses de faire sonner le tambour révolutionnaire pour l'instant, c'est un enjeu important, et tout sauf une garantie de stabilité.

