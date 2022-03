Les forces russes "ne se retirent pas mais se repositionnent" en Ukraine et l'OTAN s'attend à des "offensives supplémentaires" de la part de Moscou, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg.

"Selon nos informations", la Russie "essaie de regrouper (ses forces) et de renforcer son offensive sur la région du Donbass et dans le même temps elle maintient la pression sur Kiev et d'autres villes", a estimé Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse. "C'est pourquoi nous nous attendons à des actions offensives supplémentaires qui se traduiront par encore davantage de souffrances", a-t-il expliqué. Moscou avait dit mardi réduire "radicalement" son activité en direction de Kiev et Tcherniguiv. "Moscou ment", a clairement dit le secrétaire général de l'Alliance atlantique.

M. Stoltenberg a souligné les efforts fournis par l'OTAN pour soutenir l'Ukraine dans ce qu'elle traverse. "L'armée ukrainienne est mieux équipée, mieux entraînée qu'elle ne l'a jamais été", a-t-il assuré. Il a rappelé que l'Alliance avait en quelques jours amené des troupes supplémentaires à ses frontières orientales.

Il a rappelé la nécessité pour les Etats membres de continuer à investir plus dans les capacités de défense. En 2021, les dépenses de défense ont atteint quelque 1.050 milliards d'euros, soit une augmentation de 5,8% par rapport à 2020.

La Belgique en queue de peloton des dépenses

En matière de dépenses de défense calculées en part du PIB, la Belgique se situe à 1,07% en 2021, là où la directive de l'OTAN fixe la barre à 2%. Pour ce qui est des dépenses d'équipement en part des dépenses de défense, la Belgique est à 16,9% (directive de l'OTAN à 20%).

Répondant à la question d'une journaliste sur la possibilité de voir la Finlande rejoindre prochainement les pays membres de l'OTAN, M. Stoltenberg a répondu que la Finlande -tout comme la Suède- était un partenaire très proche de l'Alliance, qu'il existait une collaboration très étroite avec ce pays mais qu'il revenait à Helsinki et à elle seule de rentrer éventuellement un dossier de demande d'adhésion.

