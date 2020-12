Le vice-président américain Mike Pence s'est vu administrer vendredi le vaccin de Pfizer/BioNTech contre le coronavirus, une injection retransmise en direct à la télévision au moment où les Etats-Unis s'apprêtent à autoriser un deuxième vaccin.

M. Pence s'est déclaré "heureux d'avoir reçu ce vaccin sûr et efficace". "Je n'ai rien senti", a-t-il ajouté.

"Nous sommes réunis ici ce matin dans le but de renforcer la confiance" dans ce vaccin, a déclaré M. Pence, qui a été vacciné en compagnie de se femme.

M. Pence s'est déclaré "heureux d'avoir reçu ce vaccin sûr et efficace". Le vice-président américain, chargé de coordonner ces derniers mois la lutte contre la pandémie depuis la Maison Blanche, a été vacciné alors que l'Europe voit plusieurs de ses dirigeants placés en quarantaine avant Noël.

Le président élu Joe Biden doit lui être vacciné la semaine prochaine, également en direct télévisé.

Lire aussi : Emmanuel Macron positif au Covid-19, Charles Michel et Alexander De Croo en quarantaine

M. Pence s'est déclaré "heureux d'avoir reçu ce vaccin sûr et efficace". "Je n'ai rien senti", a-t-il ajouté."Nous sommes réunis ici ce matin dans le but de renforcer la confiance" dans ce vaccin, a déclaré M. Pence, qui a été vacciné en compagnie de se femme.M. Pence s'est déclaré "heureux d'avoir reçu ce vaccin sûr et efficace". Le vice-président américain, chargé de coordonner ces derniers mois la lutte contre la pandémie depuis la Maison Blanche, a été vacciné alors que l'Europe voit plusieurs de ses dirigeants placés en quarantaine avant Noël.Le président élu Joe Biden doit lui être vacciné la semaine prochaine, également en direct télévisé.