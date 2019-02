"Little Rock 57": épisode crucial dans la lutte pour les droits civiques

Little Rock, Arkansas, mercredi 4 septembre 1957. A la suite de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis de mettre fin à la ségrégation scolaire, neuf enfants noirs s'apprêtent à entrer au lycée de la ville jusque-là réservé aux Blancs. C'est compter sans l'opposition farouche et violente d'une partie de la population, redoutant la " disparition de l'homme blanc américain " et électrisée par les harangues de politiciens locaux suprématistes. L'historien français Thomas Snégaroff raconte dans Little Rock, 1957 (1) cet épisode douloureux et crucial dans la lutte pour les droits civiques. Son livre se lit comme un thriller juridique. Alternant instantanés émouvants de la vie de ces ados qui ont défié l'hostilité des Blancs au péril de leur intégrité physique et psychique, compte rendu détaillé des événements qui vont durer deux ans, rappel des antécédents historiques et juridiques - en remontant jusqu'aux cicatrices de la guerre de Sécession - et intermèdes sur les ressorts sociologiques de la haine, le spécialiste des Etats-Unis (il a écrit une biographie sur les Clinton et consacré un essai à... Star Wars) y dépeint une Amérique rongée par ses démons racistes et ses travers populistes, dont la plupart continuent à rôder, et même à refleurir. Un chapitre tragique et pourtant pas si lointain qui éclaire d'une lumière lugubre le présent.

