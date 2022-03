Aux Pays-Bas, les mesures sanitaires établies pour lutter contre la propagation du coronavirus ne sont plus d'application dès mercredi.

Les tests de dépistage ne seront plus requis pour participer à un grand évènement ou rentrer dans une discothèque. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports publics et la recommandation de télétravailler n'est plus de mise.

Les personnes souhaitant se rendre aux Pays-Bas depuis un pays non-européen ne devront plus non plus prouver qu'elles ont été vaccinées, récemment dépistées ou guéries du Covid-19. Le gouvernement néerlandais assouplit les mesures anti-covid car le variant omicron du virus qui a circulé au cours des mois passés rend moins malade que les précédents variants. Le nombre de patients traités pour la maladie aux soins intensifs reste stable et bien mois élevé que lorsque le variant delta était dominant.

