En mars 2011, un tsunami ravage la côte nord-est du Japon, forçant le gouvernement à prendre une mesure de grande ampleur : la construction d'un mur sur 450 kilomètres le long du littoral. Cette grande muraille, destinée à protéger la population, est pourtant loin de faire l'unanimité.

Le 11 mars 2011, le Japon fut victime d'une triple catastrophe : un séisme de magnitude 9.0, suivi d'un tsunami,qui a lui-même causé un accident nucléaire. Une vague de 15 mètres, qui a déferlé sur près de 600 kilomètres de côtes, frappe en effet la centrale de Fukushima Daiichi et provoque un accident classé au niveau 7 sur l'échelle des accidents nucléaires. Bilan du tragique événement : plus de 15.000 morts et quelque 4.000 disparus, sans compter la destruction de plus d'un million de maisons.

