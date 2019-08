Les fake news sont-elles la nouvelle norme? "La manipulation est devenue beaucoup plus subtile"

Arthur Debruyne Correspond en Amérique du Nord et en Amérique centrale pour Knack.be

Les fake news et la désinformation sur Internet deviennent de plus en plus subtiles à mesure que les entreprises tech deviennent plus strictes. " Les fausses nouvelles sont mondiales, mais leur traitement ne l'est pas ", affirme Craig Silverman, journaliste d'investigation canadien et expert en fake news.

© DR

Le journaliste d'investigation canadien Craig Silverman était déjà un expert en fake news et en désinformation en ligne avant que le grand public ne prenne conscience de leur rôle dans les élections présidentielles américaines en 2016. En tant que journaliste pour le site d'information BuzzFeed, Silverman a démasqué une "usine à fake news" gérée par des adolescents macédoniens et est également l'auteur de plusieurs livres sur la critique des médias, la cybersécurité et la désinformation en ligne. Interview.

