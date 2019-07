Les collaborateurs de Google écoutent vos conversations, jusque dans votre salon

Les collaborateurs de Google écoutent les enregistrements réalisés avec l'enceinte intelligente Google Home et via l'assistant Google sur les smartphones, même en Belgique et aux Pays-Bas. De plus, il s'avère parfois très simple d'identifier l'utilisateur censé être anonyme, rapporte la VRT mercredi.

.