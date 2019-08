"Les chômeurs sont beaucoup trop optimistes"

Les allocations de chômage devraient-elles augmenter ou diminuer avec le temps ? Johannes Spinnewijn, jeune économiste flamand de la London School of Economics, est une voix divergente dans ce débat. "Augmenter les allocations au début et les réduire plus rapidement par la suite augmentera la durée du chômage", estime-t-il.

Johannes Spinnewijn © Hatim Kaghat

En 2018, Spinnewijn et trois de ses collègues ont publié une étude sur la manière de rendre les allocations de chômage plus dégressives - c'est-à-dire de les réduire plus rapidement au fil du temps - dans la célèbre revue scientifique American Economic Review. Sur base de données suédoises, Spinnewijn et ses collègues sont arrivés à la conclusion que les incitations financières sont beaucoup plus efficaces au bout d'un certain temps qu'en début du chômage.

