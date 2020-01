Des sources au Pentagone, les services de renseignements américains et les services de sécurité irakiens ont déclaré au magazine Newsweek que l'avion ukrainien qui s'est écrasé mercredi aurait été abattu "accidentellement" par l'Iran

L'agence de presse Reuters rapporte que les Américains s'appuient sur des images satellites, ce qui indiquerait que l'avion qui s'est écrasé mercredi a été touché par un missile antiaérien iranien. Il s'agirait d'un missile Tor-M1, une arme de fabrication russe utilisée par l'armée iranienne. Des sources gouvernementales disent que c'était un accident. Selon des sources anonymes de CBS News, les services de renseignements américains ont capté des signaux d'un radar qui était allumé. Des satellites américains auraient également capté le lancement de deux missiles antiaériens peu avant que l'avion n'explose. L'information aurait été communiquée aux fonctionnaires fédéraux jeudi.

Une source de CBS présente à cette séance d'information dit que des pièces de fusées ont été trouvées sur le site de l'accident. Cependant, cela est démenti par le chef de l'équipe iranienne qui enquête sur le crash.

Le président américain Donald Trump a fait lui aussi part jeudi de ses "doutes" sur les raisons du crash d'un Boeing d'Ukraine International Airlines à Téhéran. "J'ai mes doutes", a déclaré M. Trump depuis la Maison Blanche. "J'ai le sentiment que quelque chose de terrible s'est passé (...) Quelqu'un a pu faire un erreur (...) Je ne sais pas", a-t-il ajouté.

L'avion a décollé mercredi matin de Téhéran en direction de Kiev avant de s'écraser deux minutes après, tuant les 176 personnes à bord, principalement des Iraniens et des Canadiens. Outre l'équipage, deux passagers ukrainiens se trouvent parmi les victimes. Selon les premiers éléments de l'enquête iranienne, le Boeing 737 avait fait demi-tour après un "problème".

Londres et Kiev demande une enquête "complète" et "transparente"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont demandé jeudi une enquête "complète" et "transparente" sur le crash d'un Boeing d'Ukraine International Airlines à Téhéran, qui a fait 176 morts, dont trois britanniques. Lors d'un entretien téléphonique, le Premier ministre britannique a évoqué "le besoin d'une enquête complète, crédible et transparente", a indiqué Downing Street.

"Les informations que nous voyons sont très inquiétantes et nous les regardons en urgence", a ajouté cette source, sans plus de précisions.

Les autorités ukrainiennes ont dit examiner parmi les hypothèses possibles celles d'un missile antiaérien, de l'explosion d'une bombe à bord ou d'une collision avec un drone.

"Dans nos contacts avec l'Iran, nous avons insisté fermement sur la tenue d'une enquête transparente, complète et objective pour établir au plus vite les circonstances de cette tragédie", a déclaré de son côté M. Zelensky, cité dans un communiqué de la présidence ukrainienne.

Selon Kiev, M. Zelensky a proposé d'inclure le Royaume-Uni dans l'enquête.

