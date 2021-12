La production de la version pour enfants du vaccin anti-Covid de Pfizer/BioNTech va s'accélérer et les doses seront disponibles dans l'UE le 13 décembre, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Elle a précisé qu'elle tenait cette information du fabricant germano-américain qui fournit le vaccin le plus utilisé dans les 27 Etats membres de l'Union. "J'ai parlé à BioNTech/Pfizer à propos des vaccins pour enfants et j'ai eu une bonne nouvelle hier (mardi)", a dit la responsable allemande. "Ils sont en mesure d'accélérer (la production). En d'autres termes les vaccins pour enfants seront disponibles à partir du 13 décembre", a-t-elle ajouté.

Mme von der Leyen s'est également déclarée favorable à ce que l'UE ait une une "discussion" sur la vaccination obligatoire, en réponse à une question lors d'une conférence de presse consacrée à l'évolution de la pandémie et à l'apparition du variant Omicron.

Selon la présidente de la Commission, il faudra "environ 100 jours" à la communauté scientifique pour adapter la réponse vaccinale à ce nouveau variant, a-t-elle aussi indiqué.

