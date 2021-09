A en croire une étude américaine parue dans le Journal of Experimental Psychology, 40% des Américains ont des souvenirs erronés de la journée du 11 septembre 2001.

. Quelques jours après les attentats, des chercheurs issus d'une douzaine d'universités avaient interrogé plus de deux mille Américains sur leur vécu personnel de l'événement. Un, trois et dix ans plus tard, les scientifiques les ont à nouveau interrogés. Etonnamment, 40% des participants ont changé leur récit. La tendance à se souvenir de manière erronée est probablement le résultat d'une "erreur de découpage temporel", estiment les auteurs de l'étude. Ainsi, un homme se rappelle s'être trouvé dans la rue lorsqu'il a entendu la nouvelle de l'attentat, alors qu'il était dans son bureau. L'homme a probablement passé du temps dans les deux endroits ce jour-là, mais sa mémoire de la vérité s'est brouillée avec le temps. "La mémoire est extrêmement faillible", souligne William Hirst, professeur en psychologie et auteur de l'étude. En revanche, les événements eux-mêmes demeurent dans les mémoires. Selon l'étude, certains souvenirs inexacts ont pu être corrigés au fil du temps, probablement grâce aux fréquents reportages sur le sujet dans les médias.