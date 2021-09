Avant, et après. En quelques images interactives, Le Vif vous propose de voir comment New York a évolué en 20 ans.

La météo était parfaite sur New York, ce mardi 11 septembre 2001. Une magnifique journée d'été indien, qui allait devenir l'une des journées les plus noires de l'histoire des Etats-Unis.Le Vif revient en images sur le New York du 11 septembre, et celui de 20 ans plus tard. Il vous suffit de glisser le curseur sur chaque image.Vue de l'hôtel Hilton, situé tout proche des tours jumellesSkyline de New York