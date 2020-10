Le policier blanc Derek Chauvin, principal inculpé du meurtre de l'Afro-américain George Floyd, a été remis mercredi en liberté conditionnelle contre le versement d'une caution d'un million de dollars dans l'attente de son procès, selon des documents judiciaires.

L'agent de 44 ans devrait être jugé en mars avec trois de ses anciens collègues, accusés de complicité, dans ce drame qui a déclenché la plus grande mobilisation antiraciste aux Etats-Unis depuis le mouvement des droits civiques dans les années 1960.

Le 25 mai, à Minneapolis, il avait été filmé agenouillé sur le cou de George Floyd pendant près de neuf minutes. Les images, diffusées en direct sur internet, avaient suscité une onde de choc mondiale.

Son arrestation, quatre jours plus tard, avait participé au retour du calme dans la grande ville du nord des Etats-Unis, secouée par plusieurs nuits d'émeutes.

Derek Chauvin était depuis détenu dans une prison de haute sécurité du Minnesota, qu'il avait quittée uniquement pour comparaître devant un juge le 11 septembre.

Il s'était présenté avec ses co-accusés, Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao, qui ont eux été remis en liberté sous caution depuis plusieurs semaines.

Les quatre hommes ont demandé l'abandon des poursuites qui pèsent contre eux, plaidant avoir fait un usage raisonnable de la force face à un homme qui se débattait. George Floyd est "probablement mort d'une surdose au fentanyl", a assuré l'avocat de Derek Chauvin dans des documents judiciaires.

Ces arguments ont suscité la colère de la famille Floyd. "C'est de la folie", avait commenté son neveu Brandon Williams. "Il est mort à cause d'un genou sur son cou, c'est l'autopsie qui le dit", avait ajouté son frère Philonise Floyd avec émotion.

