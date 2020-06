Le meurtre de George Floyd par un policier, les émeutes et les menaces de Donald Trump donnent lieu à des séquences incroyables relayées en direct ou à des symboles inédits.

Une semaine après la mort de George Floyd, tué par un policier à Minneapolis, les tensions sont plus vives que jamais aux Etats-Unis. Donald Trump annonce le déploiement de "milliers de soldats lourdement armés" et policiers à Washington pour mettre un terme "aux émeutes" et "aux pillages", qui se sont multipliés dans de nombreuses villes du pays. Le président américain veut rétablir "la loi et l'ordre", dans une séquence forcément marquée par la campagne en vue de sa réélection. La virulence des réactions s'explique par la violence des images initiales de la mort de George Floyd, à terre, tué par le genou du policier qui l'étouffe. Tout a débuté par une vidéo "à vomir", dont "l'issue est aussi révoltante que dramatique". Lundi soir, le médecin légiste officiel en charge de l'autopsie a confirmé que George Floyd était mort "par homicide" après avoir fait un "arrêt cardiaque" à cause de la "pression" exercée sur son cou par les policiers.

Les violences envers la police sont intolérables et inexcusables. Mais c’est tout aussi vrai dans l’autre sens. Cette vidéo est à vomir et l’issue est aussi révoltante que dramatique. https://t.co/QdYSgRK6TW — Patrick Prévot (@PPrevot) May 27, 2020

Tout s'est prolongé par des vidéos, avec des images hallucinantes qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Toujours au sujet des faits survenus le 26 mai, le New York Times a réalisé une reconstitution, au départ des différentes vidéos surveillance et films amateur, qui témoigne du caractère odieux de l'intervention policière.

Depuis, les émeutes ont déferlé dans le pays, documentées par des images très violente qui ont soudainement relayé le coronavirus au deuxième plan après de longues semaines où l'épidémie a éliminé tous les autres sujets d'actualité. En témoignent aussi cette vidéo de Times Square jonché de débris. Avec ce commentaire : Times Square ravagé. Incroyable. Et dire qu'il y a deux mois et demi c'était Times Square vide à cause du coronavirus. Ce film catastrophe va trop vite."

Tensions flared as George Floyd protests continued around the country a sixth straight day. https://t.co/6tzRyuop2H pic.twitter.com/94nOKPcWwZ — USA TODAY (@USATODAY) June 1, 2020

Times Square ravagé. Incroyable.

Et dire qu’il y a deux mois et demi c’était Times Square vide à cause du coronavirus.

Ce film catastrophe va trop vite. pic.twitter.com/aBGlpQ7FSq — Cédric Faiche (@cedricfaiche) June 2, 2020

Les Etats-Unis semblent coupés en deux, après quatre années de présidence Trump. La polarisation est grande entre ceux qui protestent contre un "racisme institutionnalisé" et ceux qui réclament de la fermeté face aux émeutes. Des manifestants ont été dispersés violemment après l'annonce faite par le président qu'il pourrait recourir à l'armée. Donald Trump, lui, a joué la carte religieuse en se rendant à pied à l'église Saint John, à quelques pas de la Maison-Blanche, pour y brandir une Bible.

Les manifestants pacifiques dispersés violemment autour de la Maison Blanche pour faire place à #Trump voulant aller poser à l'église Saint John toute proche après avoir annoncé son possible recours aux forces militaires dans le pays...Images d'un chaos inédit aux #EtatsUnis. https://t.co/0P1j9xcTMV — Corentin Sellin (@CorentinSellin) June 2, 2020

VIDEO: Outrage after Trump's photo op in front of riot-damaged church



The US president spurred fresh outrage after police used tear gas to clear protesters from outside the White House so he could pose for photographs at a nearby church damaged during civil unrest pic.twitter.com/e1E6Ml2A51 — AFP news agency (@AFP) June 2, 2020

Dans ce contexte de grandes violences et de surenchères verbales, certains partagent des vidéos de communion raciale. Il y a ces gamins blancs qui font barrage pour protéger leurs compagnons blancs : "one for the history book". Ou ces deux petits enfants qui se jettent dans les bras. "Pas de couleur, juste de l'amour."

Pay attention to the white kid who puts her body in front of the Black kid, repeatedly. Take notes. https://t.co/OFY8C8vRNv — Dr. N. Kēhaulani Nahina Puʻulei (@kealaokalani) June 1, 2020

Pas de couleur, juste de l'amour ❤ https://t.co/Ti7PMFY7HK — Jessica Nibelle (@JNibelle) June 1, 2020

Parmi les vidéos incroyables de cette séquence d'actualité, il y a ce chef de la police de Houston qui défie ouvertement le président : "Si vous n'avez rien de constructif à dire, abstenez-vous. Ce n'est pas Hollywod, c'est la vie réelle." Ou ce policier qui condamne le crime de ces collègues, une vidéo qui a ensuite été retirée, mais continue à circuler.

Des images flot le buzz comme celle des joueurs de l'équipe de Liverpool mettant le pied à terre pour manifester leur soutien.

Violences policières contre les Afro-Américains: la solidarité des joueurs de Liverpool, genou à terre, avec les manifestants https://t.co/iX9IJ7hBGA — Motte dit Fallize (@YMdF1954) June 2, 2020

Au coeur de ce festival d'images, de nombreuses personnalités ont suivi un appel à faire de ce mardi un jour noir pour rappeler que nous sommes tous égaux. Et que les vies noires comptent.

