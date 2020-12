Vous pouvez rassurer vos enfants: le Père Noël est bon pour le service et pourra livrer en toute sécurité des cadeaux aux enfants sages après qu'Anthony Fauci, le "Monsieur Covid-19" de la Maison-Blanche, est allé jusqu'au pôle Nord pour le vacciner contre le coronavirus.

Directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses et visage scientifique de la pandémie aux Etats-Unis, Anthony Fauci a déclaré samedi qu'il avait personnellement vacciné le vieil homme à la barbe blanche.

"Je me suis occupé de cela pour vous parce que j'avais peur que vous soyez mécontents", a-t-il déclaré, répondant aux questions d'enfants inquiets lors d'une émission de télévision destinée aux familles qui voulaient savoir si le Père Noël pourrait entrer en toute sécurité dans les maisons le 25 décembre.

"J'ai fait le voyage au pôle Nord, j'y suis allé et j'ai vacciné le Père Noël moi-même. J'ai mesuré son niveau d'immunité et il est prêt à partir", a déclaré l'immunologue.

"Il peut descendre par la cheminée, il peut laisser les cadeaux... vous n'avez rien à craindre", a -t-il assuré.

La bonne nouvelle du Dr Fauci arrive alors que de nombreux pays du monde connaissent une augmentation des cas de Covid-19, notamment l'Angleterre et l'Italie qui ont décidé de durcir les mesures de restriction à l'approche des fêtes de fin d'année.

