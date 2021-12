"Monsieur le président, mon fils était un gentil garçon. Il a été endoctriné". Le visage mangé par de grosses lunettes et un masque blanc, ne quittant pas sa parka noire, Driss Laachraoui, 66 ans, résidant à Bruxelles, est venu parler de son fils dont l'ombre plane au procès du 13-Novembre.

Le "gentil garçon" est considéré comme l'artificier des assaillants des attentats du 13-Novembre. Des traces de son ADN ont été retrouvées dans différentes planques utilisées par les "kamikazes" avec lesquels il fut en lien téléphonique juste avant l'attaque du Bataclan.

L'enquête a démontré que Najim Laachraoui fut aussi l'un des geôliers des quatre journalistes français retenus en otages en Syrie en avril 2014. Et le 22 mars 2016, il fut l'un des deux djihadistes qui ont déclenché leur gilet explosif à l'aéroport de Zaventem.

Le président Jean-Louis Périès aimerait avoir des précisions sur l'endoctrinement de Najim Laachraoui. "C'était sur le plan politique, religieux, sur l'islam?", demande-t-il. "Je ne sais pas. C'était général. C'était sur la religion", répond le père, désemparé. "Je ne sais pas ce qui l'a endoctriné. C'est un point d'interrogation. Ça s'est passé à Bruxelles. A Molenbeek. J'ai des doutes mais j'ai pas de preuves", ajoute l'homme aux cheveux gris, évoquant une mosquée salafiste de cette commune de Bruxelles. Ce dont il se souvient c'est qu'à un moment donné, le niveau scolaire de son fils, alors en rhéto, a diminué. A partir de là, dit-il, "c'est comme si je parlais à un mur".

Petit à petit le père et le fils n'ont "plus de dialogue du tout". Driss Laachraoui raconte avoir coupé le wifi à la maison pour que son fils cesse de regarder internet. Finalement il en a rebranché l'accès pour ne pas pénaliser ses autres enfants (dont Mourad Laachraoui, champion d'Europe de taekwondo).

En février 2013, Najim Laachraoui, annonce à son père qu'il part pour la Syrie afin "de combattre Bachar al-Assad". Il a 21 ans. "J'ai essayé de le retenir, j'ai essayé de le raisonner mais il ne voulait rien savoir. Je lui ai dit: :+qu'est-ce que tu vas faire tout seul contre Bachar al-Assad? Bachar al-Assad il a des avions+", dit le père, impuissant. "Vous avez essayé de lui prendre ses papiers d'identité?", insiste le président. "Je lui ai pris son passeport", confirme Driss Laachraoui. "Et il est parti quand même?", poursuit Jean-Louis Périès. "Oui, il est parti en Syrie via la Turquie", répond le père. "Comment votre fils Najim a-t-il payé son voyage en Syrie?", se demande une assesseure. "Je ne sais pas moi, il faut demander aux gens qui l'ont intoxiqué, endoctriné. Je ne lui ai pas donné d'argent, moi", répond le père offusqué.

On interroge M. Laachraoui sur l'activité de geôlier de son fils en Syrie. "J'ai vu ça aux informations. C'est affreux. Moi j'ai vu comment il était à 17-18 ans et ce qu'il est devenu", dit-il avec tristesse. La dernière fois que Driss Laachraoui a eu des nouvelles de son fils Najim, ce fut en août 2015. "Vous a-t-il dit qu'il comptait rentrer" en Europe?. "Non!", répond Driss Laachraoui.

L'enquête a démontré que Najim Laachraoui avait quitté la Syrie en septembre 2015 en empruntant "la route des migrants" pour rejoindre l'Europe. L'audience a été marquée encore une fois par les absences de Salah Abdeslam et Osama Krayem qui refusent de comparaître depuis le 25 novembre.

