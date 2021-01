Le milliardaire Arkadi Rotenberg, un proche de Vladimir Poutine visé par des sanctions occidentales, a affirmé samedi être le propriétaire du "palais" dont l'opposant emprisonné Alexeï Navalny accuse le président russe d'être le bénéficiaire.

"J'ai réussi à conclure un accord avec les créanciers il y a quelques années et je suis devenu bénéficiaire de ce site", a déclaré Arkadi Rotenberg, cité par son service de presse aux agences russes, ajoutant qu'il entendait transformer la résidence en "appartement-hôtel".

"Tout est fait très soigneusement, efficacement et professionnellement. J'espère que nous terminerons la construction de l'hôtel dans quelques années", a déclaré l'homme d'affaires, ancien partenaire de judo de M. Poutine.

Le principal opposant russe Alexeï Navalny a accusé dans une enquête aux quelques 100 millions de vues sur YouTube Vladimir Poutine d'être le bénéficiaire d'un opulent et immense "palais" sur les rives de la mer Noire, dont la construction aurait coûté plus d'un milliard d'euros.

Vladimir Poutine a démenti ces accusations, destinées selon lui à "laver le cerveau" des Russes et à les inciter à aller manifester. L'équipe de M. Navalny a organisé une première journée de protestations samedi dernier et prévoient de nouvelles actions dimanche.

La télévisions d'Etat russe a de son côté diffusé des images de la résidence encore largement en travaux et loin du luxe décrit par l'opposant, preuve selon elle, d'une manipulation de l'équipe de M. Navalny.

Les alliés de M. Navalny ont assuré que la résidence est actuellement en travaux en raison de défauts de construction et que Vladimir Poutine en est bien le bénéficiaire par l'intermédiaire de prête-noms.

