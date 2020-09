L'Allemagne est confrontée à l'empoisonnement du leader de l'opposition russe Alexander Navalny. La chancelière Angela Merkel est de plus en plus sollicitée par l'opposition et son parti pour augmenter la pression sur la Russie. Son prédécesseur, Gerhard Schröder, qui travaille pour les Russes, rend la question encore plus compliquée.

La semaine dernière, après des tests toxicologiques effectués par l'armée allemande, les médecins de l'hôpital de la Charité de Berlin ont établi que le leader de l'opposition russe Alexeï Navalny avait été empoisonné au gaz neurotoxique Novichok. Immédiatement, une vague d'indignation a déferlé dans les milieux politiques allemands. Généralement circonspecte, Angela Merkel a tiré à boulets rouges sur la Russie. La réunion qui a eu lieu immédiatement après avec le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères a montré à quel point le gouvernement prend cette question au sérieux. Même Die Linke, pourtant assez favorable à la Russie, a d'abord adopté une position critique, bien qu'entre-temps la direction du parti ait modéré son ton.

Après l'annexion russe de la péninsule ukrainienne de Crimée et l'écrasement de l'avion MH17 - quatre Allemands ont perdu la vie dans le crash - les relations se sont visiblement dégradées. Un an plus tard, le Bundestag allemand a été paralysé par une cyberattaque de grande envergure. Après une enquête approfondie, le parquet fédéral a émis un mandat d'arrêt contre un Russe travaillant pour les services secrets russes. L'année dernière, un Géorgien a été assassiné en plein jour dans le Kleiner Tiergarten à Berlin, selon le ministère public allemand, la Russie était derrière le meurtre.Protestations internationales Une fois de plus, l'affaire Navalny soulève la question de savoir comment l'Allemagne doit traiter avec la Russie. Le projet de gazoduc Nord Stream 2 entre les deux pays est à nouveau en discussion. Ce gazoduc, qui s'étend parallèlement au Nord Stream 1, devrait transporter 55 milliards de mètres cubes de gaz dès l'année prochaine et diversifier les approvisionnements énergétiques de l'Union européenne.Avec le nouveau gazoduc, l'Allemagne souhaite de plus en plus se profiler comme le centre énergétique de l'Europe à un moment où les Pays-Bas, entre autres, réduisent leur production de gaz naturel et où l'Union menace de devenir plus dépendante des pays étrangers. En outre, nos voisins de l'Est ont besoin de capacités supplémentaires, car, dans le cadre de l'"Energiewende" (la transition énergétique allemande), ils veulent fermer toutes les centrales nucléaires d'ici 2022 au plus tard.Bien que Nord Stream 2 - où les communes belges ont également des intérêts financiers - soit achevé à environ 90 %, le projet fait l'objet de discussions en Allemagne et à l'étranger. Les États membres d'Europe de l'Est craignent pour leurs revenus de transit et pensent qu'ils vont perdre du poids politique sur la scène internationale. Les États membres du sud de l'Europe, pour leur part, se demandent pourquoi la Commission européenne leur a interdit d'établir une connexion gazière similaire avec la Russie en 2014. Enfin, les États-Unis - qui veulent y vendre leur gaz américain liquide - dénoncent la dépendance de l'Union vis-à-vis de la Russie.Division En dépit des objections susmentionnées, Merkel a presque toujours affirmé que le projet était de nature purement économique. Suite à l'affaire Navalny, il est moins évident pour la chancelière de maintenir cette ligne, et il y a également peu de soutien parmi la population pour arrêter la construction du pipeline de gaz. Néanmoins, l'empoisonnement du leader de l'opposition ne changera probablement pas la position du gouvernement allemand. Lors de la conférence de presse annuelle de l'été à la fin du mois d'août, Merkel a déclaré que l'un n'est pas nécessairement lié à l'autre.La semaine dernière, les chrétiens-démocrates allemands du groupe parlementaire ont discuté de la question avec Merkel. L'agence de presse Reuters rapporte qu'Angela Merkel a fait valoir lors de la réunion que les sanctions qui pourraient affecter le pipeline devraient être ralenties et qu'elle a été soutenue en cela par le président du groupe, Ralph Brinkhaus. Merkel est prête à prendre d'autres mesures contre la Russie, de préférence dans un contexte européen ou international, bien que la chancelière allemande puisse également s'attendre à des questions sur le pipeline controversé.Au sein de son parti, la question est source de division. Elle est symbolisée par les croyances divergentes des présidents des partis candidats des démocrates-chrétiens. Le président de la commission des Affaires étrangères, Norbert Röttgen, estime que le Nord Stream 2 ne devrait pas être autorisé à continuer, bien qu'il représente une minorité au sein de son parti. "Nous devons parler la seule langue que Poutine comprend, et c'est la langue du gaz naturel", a déclaré Röttgen à la télévision allemande. Friedrich Merz souhaite à son tour que le projet soit suspendu pendant deux ans jusqu'à ce que la question soit plus claire. Le ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie Armin Laschet, confident de longue date de Merkel, souhaite que le projet soit mené à bien sans plus attendre.SchröderLe partenaire gouvernemental social-démocrate SPD soutient la chancelière et ne veut pas que la construction du pipeline controversé se poursuive, bien que tous les dirigeants du parti ne partagent pas cet avis. Le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a lancé un ultimatum à la Russie pour clarifier la situation et n'exclut pas des sanctions ciblées supplémentaires contre le Kremlin et les auteurs présumés de l'opération. Il estime cependant que des sanctions sous la forme d'un arrêt de la construction porteraient préjudice à l'Allemagne et à d'autres pays. "J'espère que les Russes ne nous forceront pas à reconsidérer notre position par rapport au Nord Stream 2", a déclaré Maas, ce qui signifie que la position allemande reste inchangée à ce jour.Cependant, le SPD est ennuyé que l'ancien chancelier Gerhard Schröder est en charge du projet mené par l'entreprise publique russe Gazprom. Le prédécesseur de Merkel a longtemps été critiqué en Allemagne et au sein du parti pour son attitude opportuniste et le lobbying qu'il a fait pour Poutine et compagnie. Les politiciens de la CDU et ceux de Grünen appellent le social-démocrate à démissionner après l'empoisonnement de Navalny. Schröder doit maintenant décider s'il veut être du côté de la démocratie et des droits de l'homme", estime la présidente du groupe Grünen Katrin Göring-Eckardt.Donald TrumpEn Russie, on n'est pas impressionné. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a fait savoir que le Nord Stream sera bientôt achevé. Le gazoduc est également d'une importance considérable pour la Russie, car il tire un peu moins d'un tiers de son produit intérieur brut des revenus du gaz et les faibles prix du gaz et du pétrole font baisser les bénéfices.Le président américain Donald Trump souligne que l'affaire Navalny est l'occasion idéale pour augmenter la pression sur l'Allemagne. Trump s'est engagé à empêcher à tout prix l'achèvement du pipeline. L'année dernière, il a pris des sanctions extraterritoriales contre les entreprises impliquées dans la construction du projet. En conséquence, le projet a pris un retard considérable.Il y a quelques semaines, trois sénateurs américains, dont Ted Cruz, ont écrit une lettre aux directeurs du port de la ville de Rügen, où le pipeline arrive en Allemagne. Cruz et compagnie les ont avertis qu'ils seraient "détruits" économiquement une fois le projet terminé. Les politiciens locaux ont répondu que les trois, ainsi que Donald Trump, sont les bienvenus pour discuter de la question.