L'attaque qui a fait au moins 16 blessés mardi, dont 10 par balle, dans le métro de New York ne fait pas pour l'instant l'objet d'une "enquête pour acte terroriste", a déclaré la cheffe de la police de la ville, Keechant Sewell.

"Cela ne fait pas l'objet d'une enquête pour acte de terrorisme, à ce stade. Nous pouvons aussi dire que bien qu'il s'agisse d'un acte violent, nous n'avons personne avec des blessures mettant leur pronostic vital en jeu", a déclaré la responsable lors d'une conférence de presse à Brooklyn, au-dessus de la station de métro où ont eu lieu les tirs.

"Alors que le train entrait en gare, l'individu a mis un masque à gaz. Il a ensuite ouvert une bonbonne qui était dans son sac et la voiture (du métro) s'est remplie de fumée. Après cela il a commencé à tirer", a raconté Mme Sewell.

Une haute responsable des pompiers de New York, Laura Kavanagh, a ajouté que 10 des 16 personnes blessées l'avaient été par balle.

Les tirs ont retenti à l'heure de pointe dans le métro de New York, à Brooklyn, provoquant des scènes de chaos, la police recherchant un suspect.

"Cela ne fait pas l'objet d'une enquête pour acte de terrorisme, à ce stade. Nous pouvons aussi dire que bien qu'il s'agisse d'un acte violent, nous n'avons personne avec des blessures mettant leur pronostic vital en jeu", a déclaré la responsable lors d'une conférence de presse à Brooklyn, au-dessus de la station de métro où ont eu lieu les tirs."Alors que le train entrait en gare, l'individu a mis un masque à gaz. Il a ensuite ouvert une bonbonne qui était dans son sac et la voiture (du métro) s'est remplie de fumée. Après cela il a commencé à tirer", a raconté Mme Sewell.Une haute responsable des pompiers de New York, Laura Kavanagh, a ajouté que 10 des 16 personnes blessées l'avaient été par balle.Les tirs ont retenti à l'heure de pointe dans le métro de New York, à Brooklyn, provoquant des scènes de chaos, la police recherchant un suspect.