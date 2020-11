La mainmise des démocrates sur la Chambre des représentants américaine était déjà claire depuis quelques jours après les élections de la semaine dernière. Elle a maintenant été confirmée.

L'agence de presse AP a en effet annoncé mardi soir un vainqueur dans plusieurs circonscriptions électorales, ce qui donne aux démocrates les 218 sièges nécessaires pour obtenir une majorité. Dans environ seize autres, aucun gagnant n'a encore été annoncé.

Joe Biden a remporté l'élection présidentielle de mardi dernier, même si l'actuel président Donald Trump ne s'est pas encore déclaré vaincu. Le président élu pourra en tous cas déjà compter sur une majorité démocrate à la chambre basse du Congrès. Il était clair que cette majorité se réduirait. Les démocrates ont en effet perdu un certain nombre de sièges qu'ils avaient arrachés aux républicains deux ans plus tôt. Pour l'instant, le compteur s'est arrêté à 218.

En 2018, les démocrates avaient en effet repris la majorité à la Chambre des représentants. Avant le scrutin, ils disposaient de 232 sièges sur 435. Cette mainmise sera cependant plus réduite car il est possible qu'ils perdent d'autres sièges. Dans de nombreux États, le dépouillement des votes s'achève seulement en raison d'un recours accru au vote par correspondance en cette période de coronavirus.

Selon l'agence AP et la chaîne de télévision conservatrice Fox, les démocrates ont 218 sièges pour le moment. La Fox en attribue déjà 201 autres aux républicains. CNN et d'autres chaînes font, elles, encore état de 217 sièges pour les démocrates et 203 pour les républicains.

Au Sénat, la majorité sera plus que probablement républicaine. Les républicains ont déjà 49 sièges, les démocrates 48. Les trois derniers sont encore à pourvoir: l'un dans l'Alaska où le sénateur sortant est en tête selon des résultats encore provisoires, et deux dans l'Etat conservateur de Géorgie où aura lieu une double élection le 5 janvier. Si républicains et démocrates remportent finalement 50 sièges chacun, la vice-présidente nouvellement élue, Kamala Harris, pourra voter de manière décisive pour les démocrates.

