"Pour rétablir la démocratie, le peuple doit se comporter comme un peuple", estime le professeur Jonathan Holslag (VUB).

L'anacyclose, le cycle de déclin politique, présuppose que les démocraties dégénèrent en une autorité chaotique de la meute. On l'appelle l'ochlocratie. Sommes-nous à ce point aujourd'hui, au déclin d'une démocratie dans un système politique où la question principale est de savoir quelle foule peut crier ou intimider le plus fort ? La démocratie comme querelle tribale ? Si vous avez vu les débats à la Chambre des communes britannique, la clameur politique en Italie, l'énième éclat de Donald Trump ou la formation d'un gouvernement ces derniers mois, même le plus ardent défenseur de la démocratie se demande s'il ne vaudrait pas mieux échanger cet état d'égarement politique contre la maîtrise de soi d'un Xi Jinping, par exemple.

