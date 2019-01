"La décision de Trump d'abandonner les Kurdes de Syrie prive les USA d'un levier pour la résolution diplomatique du conflit"

Le problème est que ce renoncement motivé par des raisons budgétaires et pour le plaisir trumpien de flatter les électeurs et faire payer les pays riches qui " utilisent notre incroyable armée pour les protéger " s'accompagne d'une indigence diplomatique sans doute inégalée et d'un abandon des alliés traditionnels des Etats-Unis, défenseurs de valeurs démocratiques que l'on pensait encore communes.

