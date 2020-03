Donald Trump ne s'en cache pas: il entend mener une campagne très agressive contre Joe Biden, en mettant en doute ses capacités intellectuelles et en l'accusant de corruption.

Figure du Sénat, ancien vice-président de Barack Obama, "Sleepy Joe" comme l'a surnommé le milliardaire républicain, fait désormais figure de favori dans la course à l'investiture démocrate. Il martèle sur les estrades de campagne qu'il veut restaurer la calme et la "décence" dans la politique américaine. Mais le duel entre le président de 73 ans et l'ancien vice-président de 77 ans, s'il a lieu, pourrait être d'une agressivité inouïe.

La réaction de Donald Trump à l'excellente soirée de Joe Biden lors du "Super Tuesday" a donné un avant-gout de la bagarre à venir. S'il a félicité "Joe" pour son "incroyable come-back", le président a aussi laissé entendre, comme il le fait depuis des semaines, que s'il s'arrivait au pouvoir, il ne serait qu'une marionnette dirigée en coulisses par des représentants de "la gauche radicale". Donald Trump l'a dit sur tous les tons: il préférerait voir le sénateur du Vermont Bernie Sanders sortir vainqueur des primaires démocrates.

Un affrontement avec celui qui revendique fièrement le terme de "socialiste" - un terme très marqué à gauche aux Etats-Unis - qui s'est rendu en Union soviétique avec sa femme peu après son mariage et a fait l'éloge du régime cubain serait, estime-t-il, bien plus aisé. "Je m'étais préparé à affronter Bernie, j'étais prêt", a-t-il expliqué jeudi soir, soulignant, amusé, qu'il aurait brandi le mot "communiste" à la moindre occasion. "Et puis cette histoire folle a eu lieu", a-t-il ajouté, évoquant le retour de Joe Biden. "Je pense que cela va être difficile pour (Sanders) de revenir".

Hunter Biden, en boucle

Preuve que le milliardaire républicain a toujours vu - à tort ou à raison - Joe Biden comme une plus grande menace, il avait tenté de le déstabiliser fin 2019 en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur son fils, Hunter Biden. Ce dernier fut administrateur du groupe gazier Burisma du temps où son père était vice-président. Mais un lanceur d'alerte s'en est mêlé et l'affaire a pris une tournure que le magnat de l'immobilier n'avait pas anticipé.

Accusé d'avoir "sollicité l'ingérence" de l'Ukraine dans la campagne pour sa réélection en 2020, Donald Trump a récolté d'une procédure en destitution. Mis en accusation par la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, il a été acquitté par le Sénat, à majorité républicaine. Reste que le nom de Hunter Biden va revenir en boucle. "Ce sera un sujet central de la campagne. Je vais le soulever en permanence", a prévenu Donald Trump mercredi soir sur Fox News. "Je ne vois pas comment ils peuvent répondre à ces questions. C'était de la corruption pure".

Le clan Biden le sait: il lui faudra trouver une riposte convaincante sur un dossier sur lequel l'ancien sénateur s'est jusqu'ici montré évasif, voire maladroit. Début décembre, il s'était emporté contre un électeur qui l'accusait d'avoir "envoyé" son fils en Ukraine. "Tu es un satané menteur, mec, ce n'est pas vrai", avait-il rétorqué, dans une scène qui avait tourné en boucle dans le camp républicain.

Imitations et expressions moqueuse à l'appui, Donald Trump sait se montrer cruel, féroce. Et sa base électorale en redemande. Mercredi soir sur Fox News, il a poussé loin les insinuations sur le déclin présumé de celui qui a travaillé pendant huit ans avec Barack Obama. "Il a toujours fait des gaffes. Il s'est toujours mis dans des situations délicates à cause de cela", a-t-il déclaré. "Mais jamais à ce point. Ce qui se passe aujourd'hui est fou".

