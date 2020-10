Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a annoncé vendredi avoir été testé négatif au Covid-19, après l'annonce choc que le président Donald Trump avait le nouveau coronavirus, en rappelant l'importance des mesures de précaution dont s'est parfois moqué son rival à la présidentielle du 3 novembre.

Peu après l'annonce de son test négatif, l'équipe du candidat démocrate a annoncé qu'il maintenait un voyage de campagne prévu dans le Michigan. L'ancien bras droit de Barack Obama doit se rendre à Grand Rapids, dans cet Etat du Midwest que Donald Trump avait remporté en 2016.

"Le vice-président Joe Biden et Jill Biden ont reçu un dépistage PCR", modèle de tests moléculaires de haute précision, "et le Covid-19 n'a pas été détecté", a précisé dans un communiqué leur médecin, Kevin O'Connor.

Le président des Etats-Unis et Joe Biden, étaient réunis mardi soir sur scène à Cleveland, dans l'Ohio. Aucun ne portait de masque mais ils étaient placés de façon à respecter la distanciation physique.

