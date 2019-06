Greta Thunberg et le mouvement Fridays for Future récompensés par Amnesty International

La militante suédoise pour le changement climatique Greta Thunberg et le mouvement de collégiens, de lycéens et d'étudiants Fridays for Future se sont vus attribuer le prix Ambassadeur de la conscience 2019 d'Amnesty International, annonce vendredi l'organisation de défense des droits humains.