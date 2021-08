Les Etats-Unis ont "la responsabilité et les moyens" d'évacuer les Afghans qui les ont aidés en Afghanistan, a estimé mardi l'ancien président George W. Bush, qui a dit sa "profonde tristesse" face à la prise de pouvoir des talibans dans le pays.

"Les Afghans les plus menacés aujourd'hui sont ceux-là mêmes qui ont été à l'avant-garde du progrès dans leur pays", a écrit dans un communiqué celui qui a déclenché il y a 20 ans l'offensive américaine en Afghanistan, laquelle trouve aujourd'hui une conclusion humiliante pour la première puissance mondiale.

"Nous avons la responsabilité et les moyens de leur assurer une sortie sûre dès maintenant, sans délai bureaucratique", estime-t-il avec son épouse Laura Bush, rappelant que "le président Biden a promis d'évacuer ces Afghans".

L'Afghanistan est tombé aux mains des talibans après une offensive fulgurante, avant même que n'expire le délai fixé par Joe Biden pour le retrait des derniers militaires américains, le 31 août. Les Etats-Unis, pris de court, s'efforcent d'évacuer leurs ressortissants, leurs militaires et des Afghans ayant travaillé pour l'armée américaine.

Beaucoup d'Afghans craignent que les talibans n'imposent la même version ultra-rigoriste de la loi islamique que lorsqu'ils dirigeaient le pays entre 1996 et 2001, en réduisant à néant ou presque les droits des femmes.

